El och Instrumenttekniker till Trinseo Sverige AB
2026-06-02
Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, utveckling och problemlösning står i fokus? Vi söker nu en engagerad El- och Instrumenttekniker till vår fabriksanläggning i Norrköping.

Publiceringsdatum: 2026-06-02

Om företaget
Trinseo Sverige AB är en del av den globala Trinseo-koncernen och har sedan 1974 producerat latex till pappersindustrin i Norden. Anläggningen i Norrköping är en kemisk processindustri klassad enligt SEVESO II, högsta tillsynsnivån.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISCC Plus och präglas av ett starkt engagemang för säkerhet, hälsa och miljö.
Om rollen
Som el- och instrumenttekniker hos oss får du en viktig roll i att säkerställa driftsäkerheten och utvecklingen av vår anläggning. Du arbetar både operativt och förebyggande med underhåll, felsökning och optimering av våra produktionssystem.Dina arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll av el- och instrumentutrustning
Felsökning och reparation av styrsystem, givare och processutrustning
Kalibrering och kontroll av mätinstrument
Medverka vid installation och driftsättning av ny utrustning
Arbetet sker i nära samarbete med produktion, underhåll och tekniskt team
Aktivt bidra till förbättringsarbete och ökad driftsäkerhet
Säkerställa överensstämmelse med gällande elektriska normer och föreskrifter samt uppdatera dokumentation
Beredskapstjänst ingår i rollen (cirka var 6:e vecka)Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom el, automation eller motsvarande
Erfarenhet av industriellt underhåll, gärna inom processindustri
Kunskap inom el och instrumentering
Förmåga att läsa och tolka el- och instrumentritningar
God problemlösningsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av styrsystem (t.ex. Siemens, ABB eller liknande)
Certifiering inom el eller instrument
Erfarenhet av ATEX-miljö
Kunskap inom PLC-systemDina personliga egenskaper
Du är en drivande och ansvarstagande person som trivs i en tekniskt avancerad miljö. Du har ett stort säkerhetstänk och arbetar noggrant samt är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder
En spännande och varierande roll i en modern industri
Möjlighet att utvecklas tekniskt och professionellt
Ett engagerat och kompetent team
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Placering
NorrköpingSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
OBS vi avsäger oss förfrågningar från rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: hgustafsson@trinseo.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "El- och instrumenttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trinseo Sverige AB
(org.nr 556760-4664)
601 04 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Helena Gustafsson hgustafsson@trinseo.com Jobbnummer
9941718