System Design Engineer - Electronics & Embedded Systems
Mpya Sci & Tech AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mpya Sci & Tech AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Mpya Sci & Tech was created by and for people who love technology and science. We're not here to do what everyone else is doing. We believe that real talent lies in individuals who dare to keep growing throughout their entire lives. With extensive experience and deep industry knowledge, we've built a forward-leaning and cutting-edge company—our way. At Mpya Sci & Tech, we believe in a sustainable working life where we build a culture together based on genuine involvement, eager curiosity, and the freedom to be yourself. Learn more at: www.mpyascitech.com
.
Är du en duktig elektronik-utvecklare? en "Jack of all trades" som är trött på långa beslutsvägar och tröga processer?Vill du arbeta varierat och med hela utvecklingskedjan? Javisst, det får du i detta uppdrag :)
På Mpya Sci & Tech kombinerar vi specialistkompetens med ett mänskligt och långsiktigt konsultliv. Här får du möjlighet att arbeta i varierande uppdrag ute i industrin – utan att tappa tillhörigheten till ett team som förstår din vardag.
Vi tror på frihet under ansvar, nära ledarskap och att rätt människor gör störst skillnad när de får rätt förutsättningar. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha uppdrag utifrån både kompetens och motivation.
Vi söker digen System Design Engineer som vill ta en central roll i ett R&D-team. Du kommer att vara med och definiera framtidens elektroniska lösningar inom vår kunds produktportfölj – från idé till färdig produkt. Det här är en roll för dig som inte bara designar – utan också strukturerar, förklarar och driver tekniska beslut framåt i ett högt tempo.
Om rollen
Som System Design Engineer ansvarar du för den övergripande systemdesignen i kundens produkter. Du säkerställer att lösningar är tekniskt robusta, kostnadseffektiva och möjliga att industrialisera.
En central del av rollen är att ta fram tydliga och strukturerade kravspecifikationer, både för internt utvecklingsarbete och för projekt där de outsourcar hela eller delar av utvecklingen. Du behöver kunna översätta behov till konkreta, genomarbetade underlag som andra kan arbeta effektivt utifrån.
Man arbetar med korta utvecklingscykler, vilket ställer krav på att du kan växla mellan analys och praktiskt arbete – och snabbt driva lösningar framåt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva och utveckla nya systemlösningar och produktkoncept
Ansvara för helhetsdesign av elektroniksystem (inkl. arkitektur och komponentval)
Ta fram strukturerade kravspecifikationer och designunderlag för både intern utveckling och externa partners
Säkerställa att underlag är tydliga, kompletta och möjliga att exekvera utan missförstånd
Aktivt utvärdera och motivera tekniska val (t.ex. chipval, RF- och audiolösningar)
Leda och följa upp PCBA-design (internt och via partners)
Arbeta praktiskt med prototyper, labbtester och verifiering
Snabbt testa idéer, iterera och driva förbättringar
Säkerställa att design uppfyller krav inom t.ex. EMC, RF och akustik
Ta fram teknisk dokumentation för produktion och leverantörer
Driva förändringar och förbättringar i befintliga produkter
Vi söker dig som...
Har en stark teknisk grund inom elektronik och systemdesign
Har flera års erfarenhet av produktutveckling
Är van att skriva tydliga, strukturerade kravspecifikationer och tekniska underlag
Kan paketera komplex teknik så att både interna team och externa leverantörer kan arbeta effektivt utifrån den
Är hands-on och trivs i labbmiljö, där du testar, mäter och itererar lösningar
Arbetar snabbt och lösningsorienterat – och driver arbetet framåt även vid osäkerhet
Är trygg i att fatta tekniska beslut och kan förklara och motivera dem tydligt
Vågar ifrågasätta och förbättra befintliga lösningar på ett konstruktivt sätt
Är strukturerad och metodisk, även i ett högt tempo
Teknisk kompetens
Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Systemdesign och arkitektur inom embedded electronics
PCBA-design (Eagle, Altium eller motsvarande)
EMC-design
RF-design
Audio, akustik och audio processing
Programmering / testmiljöer (t.ex. LabVIEW eller liknande)Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Civilingenjör / högskoleingenjör inom elektronik eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av elektronikutveckling i produktutvecklingsmiljö
Flytande engelska i tal och skrift
Varför den här rollen är viktig
Vår kund vill stärka förmågan att fatta välgrundade tekniska beslut snabbt och tidigt i utvecklingsprocessen. Därför söker vi dig som kombinerar:
Struktur (specar, krav, tydlighet)
Praktisk förmåga (testa, labba, verifiera)
Tempo (korta iterationer och snabba beslut)
Om Mpya
På Mpya Sci & Tech tror vi på ett hållbart arbetsliv och bygger en kultur där du kan:
Be Dedicated
Be Brave and Curious
Be Inclusive and Allowing
Vi tror att verklig talang finns hos dem som vågar fortsätta utvecklas och växa genom hela livet. Med djup branschkunskap och lång erfarenhet har vi byggt ett framsynt bolag på vårt eget sätt.
Din ansökan
Är du driven och nyfiken på oss och våra kundsammarbeten? Hör gärna av dig! Kontakta Patrik Artman på 0733-908035 eller patrik.artman@mpyascitech.com
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Sci & Tech AB
(org.nr 559210-7204)
Drottninggatan 5 (visa karta
)
411 14 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mpya Sci & Tech Kontakt
Rekryterare
Patrik Artman patrik.artman@mpyascitech.com 0733-908035 Jobbnummer
9941721