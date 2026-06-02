Kurator Barn- och Ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar och samtidigt ha ett utvecklande och varierande arbete? Då ska du söka till oss på BUP Öppenvård i Örebro.
Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård (BUP) har i uppdrag att ge specialiserad vård till barn och ungdomar upp till 18 år med psykiatriska tillstånd. Vården sker alltid i nära samarbete med barnets nätverk för att skapa bästa möjliga förutsättningar för behandling och stöd. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder för att säkerställa trygg och effektiv specialistpsykiatrisk vård. Verksamheten är omfattande och bedrivs av ett kompetent team med olika yrkesroller: kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialpedagoger, skötare och medicinska vårdadministratörer. BUP:s öppenvård finns i moderna och trivsamma lokaler i centrala Örebro. Här råder ett gott arbetsklimat med högt i tak, där samarbete och engagemang står i fokus. BUP befinner sig för närvarande i en spännande utvecklingsfas som omfattar utveckling av bland annat vårdprocesser.
Hos oss får du en trygg start med introduktion och en mentor som stöd. Du blir en del av en verksamhet med hög kompetens och kollegor med varierande erfarenhet, vilket ger goda möjligheter till utveckling i din roll. Vi satsar på kompetensutveckling som ligger i linje med verksamhetens behov. Övriga förmåner är sjukvårdsförmån, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, flextidsavtal och friskvårdsersättning.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Kuratorn inom BUP öppenvård har som uppdrag att tillföra verksamheten specifik psykosocial kompetens utifrån socionomens kunskapsområde. Detta innebär att bidra med ett helhetsperspektiv på barnets eller ungdomens situation, där samspelet mellan individ, familj och omgivande faktorer beaktas. Med sin utbildning har kuratorn särskild kunskap om sociala och psykosociala processer, familjedynamik, livsvillkor samt risk- och skyddsfaktorer, vilket kompletterar övriga professioners perspektiv.
I uppdraget ingår att använda denna kompetens i bedömning, kartläggning och uppföljning, samt att utforma och genomföra insatser riktade framför allt till vårdnadshavare. Kuratorn bidrar även med kunskap om socialrättsliga frågor, samhällets stödinsatser och samverkan med andra aktörer, samt säkerställer att det psykosociala perspektivet integreras i vården. Arbetet präglas av ett professionellt, etiskt och vetenskapligt förhållningssätt med barnets bästa i fokus. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Föräldraskapsstöd - individuellt och i grupp
Psykoedukativa insatser
Kartläggning, anamnestagning och bedömningar
Suicidpreventivt arbete
Vård- och samverkanssamordning med interna och externa aktörer
Beroende på kompetens och erfarenhet kan även andra uppgifter inom yrkesrollen och verksamhetens uppdrag tillkomma.
Som kurator på BUP kommer du att träffa patienter såväl på plats på mottagningen som digitalt. Du kommer att arbeta både självständigt och i tvärprofessionella team, samt delta i gemensamma konferenser och yrkesträffar. Vi samarbetar mycket med barnomsorg, skola, socialtjänst och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården. Verksamheten arbetar aktivt med att anpassa och utvecklas. Vi söker kollegor som vill vara med och utveckla och bidra till vår verksamhet.Kvalifikationer
Du är en trygg och stabil person som inger förtroende i alla sammanhang. Du arbetar strukturerat och skapar ordning och tydlighet även när situationerna är komplexa. Du har förmåga att arbeta självständigt inom ramen för din yrkesprofession och är drivande och fortsätter söka lösningar när saker inte gått som du tänkt dig. Med din goda samarbetsförmåga bidrar du aktivt till ett positivt arbetsklimat och ser värdet i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Du är anpassningsbar och har lätt för att ställa om vid förändringar, samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och resultat. Din empatiska och lyhörda sida gör att du förstår och bemöter olika behov och perspektiv - både hos kollegor och patienter och deras nätverk.Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri eller annan verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar
Meriterande
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Utbildning i och erfarenhet av insatser individuellt och i grupp för målgruppen utifrån evidensbaserade metoder
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Intervjuer planeras till den 12, 15 eller 17 juni.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:460". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Tina Karlsson tina.karlsson@regionorebrolan.se 019-602 58 08
