Fastighetsförvaltare till Intea
Söker du en nyckelroll i ett bolag med långsiktigt fokus och spännande utvecklingsprojekt? Nu söker Intea en affärsdriven fastighetsförvaltare - en roll för dig som vill kombinera teknisk förståelse, ekonomi och projektledning! Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som fastighetsförvaltare på Intea får du en central roll i förvaltningen av ett fastighetsbestånd om cirka 75 000 kvm. Tjänsten är relativt ny i sin utformning, vilket innebär att du får vara med och sätta arbetssätt, skapa struktur och bidra till att utveckla förvaltningsfunktionen framåt. Rollen kombinerar projektledning, upphandling och teknisk förståelse.
Du arbetar med att planera, följa upp och driva underhållsinsatser, lokalanpassningar och utvecklingsprojekt. Du agerar kvalificerad beställare inom teknisk förvaltning, samordnar externa leverantörer och entreprenörer samt säkerställa att rätt åtgärder genomförs med kvalitet, kostnadsmedvetenhet och långsiktighet. Du kommer även att bidra i frågor som rör myndighetskrav, energianvändning m.m.
Du arbetar i ett team och rapporterar direkt till VD, kontoret är beläget i Trade Center. Du samverkar också med centrala funktioner i andra bolag inom koncernen.
Om dig
Vi söker dig som har flerårig relevant erfarenhet av fastighetsförvaltning, gärna ifrån en bred roll där du kombinerat tekniska, ekonomiska och projektorienterade frågor. Du har eftergymnasial utbildning inom ett relevant område, alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom gedigen arbetslivserfarenhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är affärsmässig, strukturerad och trygg i att ta ansvar i en verksamhet där rutiner och arbetssätt delvis är under uppbyggnad. Du är van vid att driva frågor framåt, göra prioriteringar och landa i beslut. Vi tror också att du har erfarenhet av upphandling, avtalsarbete, leverantörsdialoger samt en god förmåga att analysera kostnader och långsiktiga effekter av olika åtgärder.
Som person är du driven, prestigelös och samarbetsorienterad. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du får arbeta nära både interna och externa kontaktytor.Om företaget
Intea är ett entreprenöriellt fastighetsbolag som utvecklar social infrastruktur med hög specialiseringsgrad till viktiga samhällsfunktioner, såsom rättsväsende, sjukvård och högre utbildning. Intea i Halmstad är ett fastighetsbolag som har varit verksamma sedan 2016. Beståndet idag består av totalt 18 huskroppar fördelade på 9 fastigheter. Vår uthyrningsbara area uppgår till ca 75 000 kvm och vi har ca 34 000 kvm outnyttjade byggrätter i vårt bestånd. Högskolan i Halmstad är idag den största hyresgästen.
Inteas ambition är att ständigt utveckla våra fastigheter vilket vi gör genom att kontinuerligt arbeta med energieffektivisering, nya lösningar, tekniker och samverkan med våra hyresgäster och andra aktörer. Läs mer om Intea och hållbarhetsarbetet på www.intea.se
Om anställning och ansökan
Tjänsten är på heltid med tillsättning omgående eller enligt överenskommelse. I denna rekrytering samarbetar Intea med Adecco, har du frågor vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hanna Bonli Comnell på 0736 84 77 73.
Urval och intervjuer sker löpande, med undantag för semesterperiod vecka 28-31.
