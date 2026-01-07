Väktare - Uppsala
Q Security AB / Väktarjobb / Uppsala Visa alla väktarjobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q Security AB i Uppsala
, Nyköping
, Örebro
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och erfaren väktare/ordningsvakt/skyddsvakt på jakt efter nya utmaningar? Vi på Q Security söker efter flera kvalificerade väktare, ordningsvakter och skyddsvakter för kommande och nuvarande uppdrag.
Om Q Security AB
Q Security är en ledande aktör inom säkerhetsbranschen, känd för vårt engagemang för trygghet och service. Vi erbjuder högkvalitativa säkerhetstjänster och värdesätter professionalism, pålitlighet och integritet hos vår personal.
Vi har idag över 900 anställda i Sverige och Norge som med stort engagemang levererar säkerhet till kunder runt om i landet, dygnet runt på årets alla dagar.
Vi söker dig som:
Har genomgått och godkänt utbildningarna VU1 och VU2.
Har starka kommunikationsfärdigheter. och är skicklig på att hantera olika situationer på ett lugnt och professionellt sätt.
Har en god analytisk förmåga att identifiera och förebygga säkerhetsrisker.
Är pålitlig och kan samarbeta väl med både kollegor och externa myndigheter, såsom polisen.
Gymnasiekompetens
B-körkort
Ostraffad
Kunna kommunicera på svenska och engelska
Vara minst 18 år
Ha god hälsa och fysik
Meriterande:
Utbildning för expanderbar batong
Handhavande av skjutvapen, HAS-utbildning
Militär bakgrund
Flerspråkig
Utbildad skyddsvakt (civil eller militär)
Har erfarenhet av säkerhetsarbete, gärna inom olika miljöer såsom stationärt, köpcentrum, evenemang.
Vi erbjuder:
Möjligheten att arbeta inom ett välrenommerat företag med en stark ställning på marknaden.
Fortlöpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att hålla dig uppdaterad inom säkerhetsbranschen.
En varierad arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i olika typer av uppdrag och miljöer.
Ett stöttande och professionellt arbetslag där vi värdesätter din säkerhet och trivsel.
Vem är du?Vi ser att du är mycket flexibel och har ett utpräglat service- och säkerhetstänkande. Du bör vara stresstålig och ha förmåga att lösa uppkomna problem. Du är innovativ och har ett äkta engagemang, är ansvarstagande samt har förmåga att ta egna beslut. Dagar som är tuffa och motiga behåller du fokus och ett gott humör. Du har en styrka i att skapa gott samarbete och goda relationer, såväl med kund som med kollegor. Du har förmågan att lösa uppkomna problem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Tjänsterna för kommer säkerhetsprövning att genomföras och svenskt medborgarskap är ett krav, då tjänsterna är placerade i säkerhetsklass.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.Arbetstider: Dag/Natt/Kväll och helgerVaraktighet: Deltid/Behov, tillträde enligt överenskommelse.Lön: enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6640311-1776709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q Security AB
(org.nr 556656-4455), https://qsecurity.teamtailor.com
Svederusgatan 1D (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Q Security Jobbnummer
9671216