Vaken natt - Tjörn
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Öckerö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Öckerö
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Öckerö
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Sommarjobb - möjlighet till fast schemarad! Placering på Tjörn.
Du måste ha körkort, då du ev behöver köra kundens bil i arbetet.
Du bör kunna arbeta en stor del av sommaren, arbetspassen är förlagda, dag, kväll och nattpass.
Anställningen kan påbörjas redan nu.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Våra kunder behöver hjälp med allt, så som hygien, träning, matlagning, städning m.m. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Vi ser gärna att du har körkort. Du kommer få arbeta i en härlig ansvarstagande arbetsgrupp. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift.
Ring eller maila gärna för mer info, intro kan erbjudas snabbt till rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
523 24 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Sandra Lundberg sandra.lundberg@friab.se 0705160650 Jobbnummer
9954691