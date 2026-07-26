Enhetsassistent till Försvarsdepartementet - Enheten för militär förmåga
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Ekerö
eller i hela Sverige
Enheten för militär förmåga, Försvarsdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Försvarsdepartementet utvecklar verksamheten utifrån det förändrade omvärldsläget och Sveriges medlemskap i Nato. Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vid enheten finns idag två enhetsassistenter. Arbetsuppgifterna omfattar enhetens ärendehantering, exempelvis regeringsärenden, interpellationer, riksdagsfrågor, kommittédirektiv, expediering och arkivering av ärenden, mötesbokningar, posthantering och övrig dokumenthantering. Utöver detta omfattas stöd till såväl avdelningschef som enhetschef med till exempel kalender- och resehantering, besöksmottagning samt att stötta enhetens medarbetare med varierande administrativa uppgifter. I arbetet ingår också att utveckla och effektivisera administrativa rutiner och processer samt att vara delaktig i processer som till exempel introduktion av nyanställda på enheten.
Arbetet är omväxlande både avseende innehåll och tempo och det förutsätter ett tätt samarbete med övriga kollegor inom enheten, departementet och Regeringskansliet.
Enhetsassistenten är en del av departementets administrativa nätverk och förväntas ta aktiv del i nätverkets arbete. Det ingår även att ha andrahandsansvar vid andra enheter eller på annat sätt bidra till helheten vid till exempel semesterperioder.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.sePubliceringsdatum2026-07-26Bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt flerårig erfarenhet av självständigt, kvalificerat administrativt arbete med motsvarande arbetsuppgifter. Du har även erfarenhet av att hantera skyddsvärd information.
Vidare vill vi att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, samt god kunskap om IT, digitala verktyg, dokumenthanteringssystem och Officepaketet. Du har även kunskaper inom offentlighet och sekretess.
Har du dessutom eftergymnasial utbildning, erfarenhet från liknande arbete vid statlig myndighet, Regeringskansliet eller från annan större organisation, anser vi det meriterande. Det är även meriterande med kunskaper om arkivering och diarieföring, samt erfarenhet av arbete som chefsassistent.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Utöver detta ser vi gärna att du som söker är ansvarstagande, har ett gott omdöme och är noggrann. Tjänsten kräver att du som kandidat har ett högt säkerhetsmedvetande.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jenny Timerdal som är enhetschef, på 08-405 25 68. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Hanna Grotander på 08-405 12 36. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10011546