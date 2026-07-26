Development Manager till Nordisk Alkali i Malmö
Roi Rekrytering Sverige AB / Biologjobb / Malmö Visa alla biologjobb i Malmö
2026-07-26
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Vill du vara med och utveckla framtidens växtskydd?
Hur utvecklar vi morgondagens växtskydd? Hos Nordisk Alkali får du vara med och besvara den frågan. Som Development Manager blir du en nyckelperson i utvecklingen av framtidens växtskyddslösningar tillsammans med några av världens ledande utvecklingsbolag.
Brinner du för utveckling, fältförsök och att omsätta tekniska resultat till affärsmässiga möjligheter? Vill du arbeta i en internationell miljö där du får kombinera strategi, projektledning och vetenskap med ett stort eget ansvar? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Detta innebär rollen!
Som Development Manager ansvarar du för att driva och utveckla Nordisk Alkalis utvecklingsarbete. Rollen är bred och varierande där du arbetar både strategiskt och operativt. Du planerar försök, analyserar resultat, leder utvecklingsprojekt och samarbetar nära kollegor, leverantörer och försöksorganisationer runt om i Europa.
Som lokal partner till flera internationella utvecklingsbolag ansvarar Nordisk Alkali för hela kedjan – från lokal utveckling, försök till registrering, marknadsintroduktion, teknisk rådgivning och produktansvar. Det innebär att du får arbeta nära hela produktens resa och se hur utvecklingsarbetet omsätts till affär och kundnytta.
Dina viktigaste arbetsuppgifter:
Driva och implementera Nordisk Alkalis strategiska utvecklingsplaner
Planera, beställa, följa upp och analysera fältförsök
Leda och koordinera utvecklingsprojekt tillsammans med interna och externa samarbetspartners
Samarbeta nära Regulatory Managers, Strategic Marketing Manager, Sales Manager och Crop Specialists
Bygga och utveckla långsiktiga relationer med leverantörer och försöksorganisationer.
Känner du igen dig?
Du är analytisk och trivs med att omvandla data och försöksresultat till affärsmässiga beslut
Du är strategisk och ser hur utvecklingsarbete bidrar till företagets långsiktiga mål
Du arbetar strukturerat och har lätt för att hantera flera parallella projekt
Du är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt
Du är en skicklig relationsbyggare som trivs med många kontaktytor, både nationellt och internationellt
Du kommunicerar tydligt och har lätt för att samarbeta med olika funktioner
Du är nyfiken, initiativrik och motiveras av att utveckla både produkter och arbetssätt
Detta ska du ha med dig!
Akademisk utbildning inom exempelvis agronomi, lantbruk, växtbiologi, bioteknik eller liknande område
Minst ett par år ute i arbetslivet och vill vara med och driva utvecklingsarbete, biologiska försök eller produktutveckling inom växtskydd, lantbruk eller närliggande område
Erfarenhet av projektledning och samordning är meriterande
God engelska och svenska i tal och skrift
Körkort
Varför Nordisk Alkali?
Hos Nordisk Alkali får du möjlighet att arbeta med frågor som gör verklig skillnad för framtidens hållbara jordbruk. Du blir en del av ett specialistföretag inom växtskydd med 19 medarbetare fördelade över sju länder i Norden och Baltikum, där huvudkontoret finns i Malmö. Organisationen är liten och familjär med korta beslutsvägar, samtidigt som du verkar i en internationell miljö med kollegor, leverantörer och samarbetspartners runt om i Europa.
Nordisk Alkali representerar flera internationella forsknings- och utvecklingsbolag inom växtskydd och ansvarar för hela kedjan – från lokal utveckling och biologiska försök till registrering, marknadsintroduktion, teknisk rådgivning och produktansvar. Det innebär att du får följa produkterna hela vägen från utveckling till marknad och arbeta nära både tekniska och kommersiella frågor.
Här får du stor frihet under ansvar, möjlighet att påverka företagets utveckling och arbeta med långsiktiga projekt som bidrar till framtidens hållbara växtskydd.
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Sök rollen redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL innan sista ansökningsdag 23/8 2026. Pga. sommarsemester kommer inte att ske i processen förrän vecka 32.
Vi tar inte emot personliga brev. Istället får utvalda relevanta kandidater ett frågeformulär med samma frågor för att säkerställa lika möjligheter.
I denna rekrytering samarbetar Nordiska Alkali med ROI Rekrytering. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
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Anställning hos: Nordisk Alkali
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: På kontoret med möjlighet till delvis arbete hemifrån
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Krusegatan 19 (visa karta
)
212 25 MALMÖ Arbetsplats
Nordisk Alkali AB Kontakt
Lina Friberg lina.friberg@roirekrytering.se 0732331190 Jobbnummer
10011557