Produktansvarig till Affärsutveckling
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2026-07-26
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Som Produktansvarig blir du en central del i att forma och vidareutveckla en nyetablerad produktorganisation med sikte på att göra Mälarenergi än mer kund- och affärsorienterat. Tjänsten innebär stora möjligheter att driva utveckling av såväl produkter och affärer som av den organisation och de arbetssätt som etableras runt vår produktledning.
Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället – där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som Produktansvarig kommer du att arbeta i en tvärfunktionell miljö där du leder och coachar produkt- och portföljägare i deras arbete. Produktägarna är placerade i olika delar av organisationen och rapporterar i linjeorganisationen, vilket ställer krav på samordning och tydlig riktning. Du ansvarar för att koordinera produktgemensamma aktiviteter – inklusive formulering och implementation av produkt- och portföljstrategier. Med ett formellt processledaransvar driver du utveckling av arbetssätt och organisation för en effektiv produktledning. I rollen företräder du också produktperspektivet internt och ställer krav på de förmågor och leveranser som krävs för att leverera de produkter, tjänster och kundvärde som definieras av produktorganisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och coacha produkt- och portföljägare
Driva produktgemensamma aktiviteter & forum
Samordna planering & uppföljning av produkt- & portföljstrategier
Identifiera gap & driva utveckling av produktorganisationens förutsättningar för att nå uppsatta affärs- och resultatmål
Formellt ansvara för utveckling av process & arbetssätt inom produktledning
Vi söker dig
Som har dokumenterad erfarenhet av att driva framgångsrikt produktledningsarbete, gärna med en bakgrund som produktägare eller i en likvärdig roll. Med tidigare ledarerfarenhet känner du dig trygg i att leda, engagera och utveckla andra. Du har en akademisk utbildning inom industriell ekonomi eller ett närliggande område och har omsatt dina kunskaper i praktiken genom arbete i verksamhetsnära miljöer. Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från industriella bolag och har god förståelse för teknik, energi och handel. För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta med människor och ha förmåga att pedagogiskt och kommunikativt samarbeta tvärfunktionellt med en bred uppsättning olika roller och kompetenser. Vidare är en god datorvana samt förståelse för digitalisering och sambandet mellan verksamhet, teknik och affär är en viktig framgångsfaktor i rollen.
Det här är vi, dina kollegor
Avdelningen Affärsutveckling finns placerad på affärsområde Marknad och försäljning. Vi ansvarar för att leda affärs- och produktutveckling inom moderbolaget Mälarenergi AB. Det innebär att vi arbetar nära den affärsdrivande verksamheten i syfte att bistå formulering & implementation av affärsstrategi samt att vi leder utveckling och förvaltning av digitala tjänster & affärsnära förmågor.
Utöver dina närmsta kollegor på avdelningen bestående av affärsutvecklare och strateger, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare, UX-designers och tjänsteledare kommer du att arbeta nära produkt- och portföljägare samt deras intressenter runt om i organisationen.
Vi erbjuder dig
Mälarenergi erbjuder en miljö där samarbete, utveckling och ansvarstagande står i centrum. Här finns engagerade kollegor och ett tydligt fokus på att skapa värde för både människor och samhälle. Samtidigt finns en medvetenhet om vikten av balans och ett hållbart arbetsliv över tid.
Du blir en del av en verksamhet i förändring, där ditt arbete bidrar direkt till energiomställningen och till att göra Mälardalen till en attraktiv region att leva och verka i – idag och för kommande generationer.Publiceringsdatum2026-07-26Övrig information
Vi går igenom ansökningarna löpande och gör ett mer samlat urval efter sista ansökningsdag. Vi önskar dig en riktigt trevlig sommar!
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Avdelningschef Affärsutveckling
Daniel Bilich Daniel.Bilich@malarenergi.se +46702909260 Jobbnummer
10011545