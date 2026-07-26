Riggtekniker Volvo Construction Equipment
Volvo Business Services Aktiebolag / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2026-07-26
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Företagsbeskrivning:
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Arbetsbeskrivning:
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Hos oss får du möjlighet att arbeta mellan utveckling, innovation och verklighet. Här testas, utmanas och verifieras morgondagens drivlinor– bakom varje framgångsrik produkt finns en välfungerande provmiljö.Nu söker vi en engagerad Riggtekniker som vill vara med och skapa förutsättningarna för avancerad provning av både konventionella och elektrifierade system.
Om rollen
Som Riggtekniker befinner du dig där teknik går från idé till verklighet – i miljön där nya lösningar provas och formas.
Arbetet omfattar uppbyggnad och anpassning av provriggar, genomförande av provkörningar samt att säkerställa att provmiljöer och utrustning fungerar som de ska.När något inte beter sig som förväntat är du med och felsöker, utvärderar och hittar vägen vidare tillsammans med kollegor.
Du har också en viktig roll i att hålla provverksamheten i gång genom underhåll av riggutrustning och genom att se till att rätt komponenter och material finns på plats när de behövs. Tillsammans med provningsingenjörer skapas förutsättningar för avancerad provning av tekniska system – från första uppkoppling till färdigt resultat.
Det här är en roll för dig som trivs i mötet mellan praktiskt arbete och tekniskt tänkande,som motiveras av att se hur idéer blir till fungerande, testade lösningar i verkligheten - nära den teknik som kommer att forma framtidens mobilitet, innan den når marknaden.
Vem är du?
Oavsett om din bakgrund finns inom fordon, el, automation, mekatronik, industri eller testverksamhet har du ett starkt teknikintresse och uppskattar miljöer där teori och praktik möts i verkliga utmaningar.
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för det du gör, med en naturlig känsla för kvalitet och noggrannhet. Säkerhet är en självklar del av ditt arbetssätt, och du bidrar till en trygg och fungerande arbetsmiljö genom att följa arbetssätt, vara uppmärksam på risker och bidra till att saker görs rätt från början. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och trivs i samarbeten där olika kompetenser möts.
Framför allt motiveras du av att utvecklas tillsammans med andra. Du vill vara med och påverka hur arbetet görs, bidra med idéer som förbättrar både teknik och arbetssätt och se resultatet av det ni skapar tillsammans som ett team.
Redo för nästa steg?
Här blir du en del av ett team med erfarna och engagerade kollegor som tillsammans levererar högkvalitativa resultat i en innovativ miljö. Här får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt i en kultur som värdesätter samarbete, öppenhet och initiativförmåga.
Plats: Eskilstuna, Sverige
Om detta låter som ditt nästa steg ser vi fram emot att höra från dig. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment.
Som en del av Volvo Group är Volvo Construction Equipment ett globalt företag som drivs av vårt syfte att bygga den värld vi vill leva i. Tillsammans utvecklar och levererar vi lösningar för en renare, smartare och mer sammankopplad värld. Genom att låta alla uppnå sin fulla potential bygger vi en mer hållbar framtid för alla våra intressenter. Välkommen till teamet - hjälp oss att bygga en bättre morgondag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33008-44266194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
405 08 ESKILSTUNA Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
10011558