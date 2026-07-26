Skötare till Vuxenpsykiatrin, avdelning 97 Västerås
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2026-07-26
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad för människor i utsatta livssituationer? Är du intresserad av psykiatri och vill utvecklas tillsammans med engagerade kollegor? Då kan detta vara rätt arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Som skötare hos oss på avdelning 97 arbetar du tillsammans med övriga professioner för att ge patienterna en trygg och personcentrerad vård. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för omvårdnad, tillsyn och stöd till patienter under deras vårdtid.
Vi arbetar med aktivt kontaktmannaskap och du ingår i ett vårdlag tillsammans med sjuksköterska kring ett antal patienter. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, stödjande samtal, observationer och dokumentation. Du kommer även att ha egna ansvarsområden och bidra aktivt till avdelningens utvecklingsarbete.
Om arbetsplatsen
Avdelning 97 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning som främst vårdar unga vuxna med psykisk ohälsa. Avdelningen har elva vårdplatser samt två vårdplatser för självvald inläggning. Självvald inläggning är en del av en krishanteringsstrategi där patienter, genom en överenskommelse med avdelningen, kan söka inneliggande vård direkt vid behov. Syftet är att minska behovet av akuta insatser, tvångsvård och långa vårdtider samt att stärka patientens delaktighet och kontroll över sin egen vård och vardag.
Avdelningen har god kompetens inom ätstörningar och ett nära samarbete med ätstörningsenheten. Vi arbetar med kontaktmannaskap och upprättar vårdplaner i samråd med patient, närstående och öppenvård. Patienterna vårdas både enligt frivillig vård och enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
Ett varierande arbete där du får vara delaktig i patienternas vård och återhämtning.
En introduktion anpassad efter din erfarenhet.
Regelbunden handledning och daglig reflektion genom spegling.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag om 3 000 kronor per år.
Fri tillgång till välutrustat gym.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska med inriktning mot psykiatri. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård, aktuell erfarenhet av motiverande samtal (MI) samt kunskap i journalsystemet Cosmic.
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra, har en god empatisk förmåga och ett serviceinriktat bemötande. Du kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Vi värdesätter också att du har ett helhetsperspektiv och ser din roll som en del av verksamhetens gemensamma uppdrag, där samarbete och ansvarstagande bidrar till bästa möjliga vård för patienten.
Anställningsvillkor
2 st tjänster på heltid.
1 tillsvidareanställning och 1 vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och helg.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kommer att ske under vecka 35.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Kommunal
Johanna Salonen johanna.salonen@regionvastmanland.se Jobbnummer
10011548