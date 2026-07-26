Förstelärare åk 4-6 med inriktning svenska till Oxelbergsskolan
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Brinner du för att göra skoldagarna både lärorika och meningsfulla för elever i mellanstadiet? Nu söker vi en engagerad förstelärare åk 4–6 i svenska till Oxelbergsskolan – kanske är det just du som blir vår nya nyckelperson i arbetslaget?
Vilka är vi?
Oxelbergsskolan är en enparallellig F–6 skola med ca 190 elever där vi varje dag jobbar för att skapa en trygg, nyfiken och lustfylld lärmiljö. Hos oss står kvalitet, utveckling, glädje och ett respektfullt bemötande i centrum.
På skolan arbetar ca 24 engagerade medarbetare som gillar att samarbeta, dela idéer och testa nya arbetssätt. Vi stöttar varandra i vardagen, både i klassrummet och i arbetslagen, och vi vet att det är tillsammans vi skapar den bästa skolan för våra elever. Oxelbergsskolan ligger i Oxelbergen med närhet till både grönområden, stadens puls och bra kommunikationer.
Hos oss får du chansen att kombinera klassrumsarbete med att påverka skolans utveckling på riktigt. Vi gillar när medarbetare tar initiativ, tänker nytt och vågar testa idéer – och vi ser gärna att du är med och driver både små och stora förbättringar. Din kompetens som förstelärare värderas högt och du får utrymme att använda den.
Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, öppenhet och hjälpsamhet är vardag. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och att bygga vidare på din profession, till exempel genom kollegialt lärande, utvecklingsprojekt och stöd från skolledning. Som del av en större offentlig organisation arbetar vi långsiktigt med kvalitet, trygghet och likvärdig skola – här är du med och gör verklig skillnad för barns framtid, varje dag.Publiceringsdatum2026-07-26Arbetsuppgifter
I rollen som förstelärare i åk 4–6 i svenska är du både klasslärare och pedagogisk motor i utvecklingen av undervisningen. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i svenska samt annat ämne för elever i årskurs 4–6, alltid med elevens lärande och trygghet i fokus. Du arbetar nära kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa struktur, studiero och goda resultat.
Som förstelärare förväntas du driva utvecklingsområden på skolan, till exempel kopplat till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, legilexi, läsning i alla ämnen, formativ bedömning eller liknande. Du leder och inspirerar kollegor genom handledning, gemensam planering och kollegialt lärande, och du bidrar aktivt till att vi hela tiden blir lite bättre på det vi gör.
Du är drivande i skolans arbete för en mer likvärdig undervisning utifrån elevernas behov och stödja lärare i att förankra undervisningen i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du leder och bidrar till kollegialt lärande genom möten, workshops och gemensam lektionsdesign samt driva utvecklingsarbete i samarbete med rektor utifrån utvecklingsplanen gällande språk- och läsutvecklande undervisning.
Du handleder kollegor i att tillägna sig alternativa undervisningsmetoder, använda digitala verktyg och IT på ett naturligt sätt i undervisning och dokumentation samt samarbeta tätt med elevhälsan och kollegor för att anpassa undervisningen efter elevers olika behov.
Som förstelärare deltar du även i kommunens förstelärarnätverk fyra gånger per läsår, där innehållet utgör en del av utvecklingsplanens fokusområde undervisningsutveckling.
Årets fokus är pedagogiskt ledarskap med inriktning på att analysera den egna undervisningen och skapa förutsättningar för varje elevs lärande. Nätverket syftar till att stärka likvärdigheten inom kommunen och skolorna samt att möjliggöra erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och annat ämne i årskurs 4–6. Du har arbetat som lärare i minst 4 år och känner dig trygg i både ditt ledarskap i klassrummet och i din undervisning.
Du brinner för språkutveckling, kunskapsuppdraget och för att bygga relationer med elever och vårdnadshavare. Du har och sprider en salutogen elevsyn och värderar samarbete och teamkänsla högt samt har förmåga att utveckla detta inom kollegiet. Har du erfarenhet av kollegialt lärande eller utvecklingsuppdrag är det meriterande.
Du har god IT-mognad och använder digitala verktyg både i undervisning och dokumentation. Som person är du nyfiken, strukturerad och prestigelös, och du tycker om att samarbeta och dela med dig av dina erfarenheter. Du trivs i en roll där du får leda utveckling, inspirera andra och samtidigt själv fortsätta att utvecklas.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: Rektor Sara Mattsson, 011-15 31 95, sara.mattsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
617 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10011547