Öppen ansökan - Snickare
Svenska Kompetensbyggen AB / Snickarjobb / Nacka Visa alla snickarjobb i Nacka
2026-07-26
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Är du en skicklig snickare som vill vara med på en spännande resa i ett växande byggföretag?
Vi vill gärna samarbeta med duktiga snickare som är intresserade av samarbete både som anställd eller som UE.Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Vi är ett ambitiöst byggföretag med stark tillväxt där kvalitet, yrkesstolthet och nöjda kunder alltid står i centrum. Våra projekt varierar mellan renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer – alltid med höga krav på noggrannhet och samarbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng där din kompetens värderas och utveckling uppmuntras.
Din roll
Som snickare hos oss kommer du att få erbjudanden om uppdrag inom
• Nybyggnation, tillbyggnader och renoveringsprojekt- Stomresning och byggnadsanpassningar- Montering av kök, dörrar, fönster och inredning
Vi söker dig som
• Är noggrann, självgående och har öga för detaljer- Trivs med att arbeta i team och skapa bra kundrelationer- Har B-körkort
Extra plus om du har yrkesbevis, men det är inget krav – det viktigaste är din yrkesskicklighet och inställning.
Vi erbjuder
• Marknadsmässig lön/ersättning- Goda möjligheter att växa tillsammans med företaget- Ett positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans- Spännande och varierande projekt i Nacka med omnejd
Vill du bli en del av vårt team?Hör av dig till oss!info@kompetensbyggen.se
Har du frågor? Kontakta oss på: 073-350 85 04 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jorn@kompetensbyggen.se Arbetsgivare Svenska Kompetensbyggen AB
(org.nr 559485-9950)
Box 14100 (visa karta
)
167 14 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jörn-Albert Sörheim jorn@kompetensbyggen.se Jobbnummer
10011549