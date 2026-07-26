Öppen ansökan - Snickare

Svenska Kompetensbyggen AB / Snickarjobb / Nacka
2026-07-26


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Visa alla jobb hos Svenska Kompetensbyggen AB i Nacka, Stockholm eller i hela Sverige

Är du en skicklig snickare som vill vara med på en spännande resa i ett växande byggföretag?

Vi vill gärna samarbeta med duktiga snickare som är intresserade av samarbete både som anställd eller som UE.

Publiceringsdatum
2026-07-26

Om företaget
Vi är ett ambitiöst byggföretag med stark tillväxt där kvalitet, yrkesstolthet och nöjda kunder alltid står i centrum. Våra projekt varierar mellan renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer – alltid med höga krav på noggrannhet och samarbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng där din kompetens värderas och utveckling uppmuntras.

Din roll

Som snickare hos oss kommer du att få erbjudanden om uppdrag inom

• Nybyggnation, tillbyggnader och renoveringsprojekt- Stomresning och byggnadsanpassningar- Montering av kök, dörrar, fönster och inredning

Vi söker dig som

• Är noggrann, självgående och har öga för detaljer- Trivs med att arbeta i team och skapa bra kundrelationer- Har B-körkort

Extra plus om du har yrkesbevis, men det är inget krav – det viktigaste är din yrkesskicklighet och inställning.

Vi erbjuder

• Marknadsmässig lön/ersättning- Goda möjligheter att växa tillsammans med företaget- Ett positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans- Spännande och varierande projekt i Nacka med omnejd

Vill du bli en del av vårt team?Hör av dig till oss!

info@kompetensbyggen.seHar du frågor? Kontakta oss på: 073-350 85 04

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jorn@kompetensbyggen.se

Arbetsgivare
Svenska Kompetensbyggen AB (org.nr 559485-9950)
Box 14100 (visa karta)
167 14  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jörn-Albert Sörheim
jorn@kompetensbyggen.se

Jobbnummer
10011549

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