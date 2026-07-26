Affärsdriven HR Business Partner till Optimera i Malmö
Optimera Svenska AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-07-26
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Vi söker inte en "klassisk" HRBP, utan en Business Partner på riktigt!
Är du en erfaren HR Business Partner som vill kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande i en affärsnära miljö?
Du ser HR som en strategisk möjliggörare för verksamhetens utveckling och drivs av att omsätta affärsmål till konkreta HR-insatser som skapar resultat. För dig handlar rollen inte bara om att stötta chefer – utan om att aktivt bidra till verksamhetens utveckling genom att förstå affären, utmana verksamheten och fatta välgrundade beslut baserade på data.
Vill du arbeta nära verksamheten i en roll där du både påverkar affären och gör verklig skillnad för människor? Vill du vara en nyckelspelare i en organisation med tydlig riktning, stark tillväxt och höga ambitioner? Då kan detta vara ditt nästa steg!
I denna roll är du anställd hos Saint-Gobain Distribution Sweden AB (SGDS), men du kommer att vara HRBP för Optimera Svenska AB.
Rollen som HRBP!
Det här är en bred och affärsnära HR-roll där du arbetar nära verksamheten och fungerar som en strategisk partner till cheferna. Du bidrar med ett HR-perspektiv som stärker både organisationen och affären och blir en del av ett engagerat HR-team som stöttar en verksamhet med drygt 800 medarbetare och 85 chefer.
Du ansvarar för tre av Optimera Svenska AB sex regioner och kombinerar strategiskt och operativt HR-arbete. Rollen innebär att stötta chefer i deras vardag, driva utveckling och förändring samt omsätta verksamhetens mål till värdeskapande HR-insatser.
En viktig del av uppdraget är också att utveckla vårt datadrivna HR-arbete. Du får vara med och bygga upp arbetssätt, analyser och beslutsstöd genom att använda HR-data och nyckeltal för att identifiera trender och bidra till affärsmässiga beslut som stärker både verksamheten och våra medarbetare.
Några av dina viktigaste uppgifter:
Driva och följa upp HR-processer enligt årshjulet – från Performance Management till lönerevision
Vara ett nära och affärsnära stöd till chefer i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehab, organisation och ledarskap
Ta fram och analysera HR- och verksamhetsdata för att identifiera trender, skapa beslutsunderlag och bidra till affärsutveckling.
Utmana och stötta chefer i att fatta datadrivna beslut som utvecklar både människor och verksamhet.
Säkerställa att lagar, riktlinjer och policys efterlevs i hela organisationen
Stötta och utveckla chefer genom introduktioner, utbildningar och löpande coachning
Driva och delta i förändringsinitiativ och koncerngemensamma HR-projekt
Ta ägarskap inom ett eller flera specialistområden, exempelvis arbetsrätt, employer branding eller rekrytering
Känner du igen dig?
Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt och operativt HR-arbete i en föränderlig miljö med högt tempo. Du är trygg i din HR-kompetens och har förmågan att både stötta och utmana chefer på ett förtroendeingivande sätt.
Med ett starkt eget driv tar du ansvar, bygger goda relationer och kommunicerar tydligt på alla nivåer i organisationen. Samtidigt har du ett tydligt affärsfokus, ser sambandet mellan människor och affärsresultat och arbetar datadrivet där analys och fakta ligger till grund för dina rekommendationer och beslut. Du är lösningsorienterad, ser helheten och har förmågan att prioritera utan att tappa riktning eller kvalitet.
Detta ska du ha med dig:
Relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande.
Flera års erfarenhet som HR Business Partner eller i en liknande affärsnära HR-roll.
Erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete i nära samarbete med chefer och verksamhet.
Vana att arbeta datadrivet och använda analys och nyckeltal som grund för beslut och utvecklingsarbete.
God kunskap inom arbetsrätt.
Erfarenhet av att arbeta med både tjänstemän och kollektivanställda.
Erfarenhet från en större organisation, gärna i en matrisorganisation.
God systemvana och erfarenhet av Office 365.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Varför jobba hos oss? Optimera och Saint-Gobain Distribution Sweden
Hos oss möter du en organisation med högt engagemang, stark laganda och en kultur där människor får växa och göra skillnad. Vi kombinerar tryggheten i en stor koncern med entreprenörsandan i det mindre bolaget – vilket ger dig både stabilitet och verkligt inflytande i en roll där HR är en självklar del av affären.
Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för yrkeskunder, med drygt 60 enheter, cirka 820 medarbetare och en omsättning på drygt 4 miljarder kronor. Du blir samtidigt en del av Saint-Gobain Distribution Sweden – en koncern med nära 3 000 medarbetare och över 19 miljarder i omsättning. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvård, personalrabatter och aktiesparande – men framför allt en miljö där du får bidra, utvecklas och trivas över tid!
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Läs mer om Optimera
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Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL innan sista ansökningsdag 23/8 2026. Vi tar ej emot personliga brev. Pga. sommarsemester kommer inte att ske i processen förrän vecka 32.
I denna rekrytering samarbetar Saint-Gobain Distribution Sweden/Optimera med ROI Rekrytering. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
Anställning hos: Saint-Gobain Distribution Sweden
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Tjänsten är kontorsbaserad med daglig närvaro på vårt kontor. Resor till andra enheter och regioner ingår vid behov.
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimera Svenska AB
(org.nr 556193-8134)
Cederströmsgatan 1 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Arbetsplats
Optimera Kontakt
Lina Friberg lina.friberg@roirekrytering.se 0732331190 Jobbnummer
10011555