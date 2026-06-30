Vägarbetare tunneltvätt
Svevia AB (publ) / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka Visa alla anläggningsarbetarjobb i Botkyrka
2026-06-30
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en Vägarbetare inom drift och underhåll till vår etablering i Tumba, Stockholm. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar. Ditt uppdrag som vägarbetare Som vägarbetare inom vår verksamhet för tunneltvätt blir du en viktig del i att hålla Stockholms och Mälardalens tunnlar rena och säkra. Du arbetar med tvättning och renhållning av tunnlar samt drift och underhåll av vägar. Arbetet sker dag- och nattetid vid trafik eller avstängd trafik. Arbetet sker nattetid med trafik och eller avstängd trafik. Du har nära kontakt med arbetsledningen och samarbetar med kompetenta kollegor och underentreprenörer.
Tjänsten är på heltid med placering i Tumba. Vid enstaka tillfällen kan arbete förekomma utanför Stockholmsregionen.
Nattetid utförs arbetet mellan 20:00–06:00. Dagtid utförs arbetet mellan 07:00-16:00. Beredskap kan förekomma. Vem är du? Din personlig är viktig för oss! Som person ser vi gärna att du är självgående och ansvarstagande samt kan utföra arbeten både självständigt och i grupp. Vidare har du god samarbetsförmåga och är villig att utvecklas tillsammans med både kollegor och kunder. Är du rätt person för oss, erbjuder vi dig ett utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats med gott kamratskap. För att vara aktuell för tjänsten som vägarbetare bör du ha: - Arbetslivserfarenhet av lastbilskörning B-körkort, C-körkort + YKB - God svenska i tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har: - C+E körkort Fordonsteknisk eller mekanisk bakgrund från tidigare praktik eller utbildning - Erfarenhet från vägarbeten eller av att utföra arbeten med trafik i din närhet - Utbildningen arbete på väg 1.1, 1.2 och 1.3
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först – både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2026-08-09.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Lindén, platschef, på john.linden@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994780-2078504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9985710