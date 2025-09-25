Vågadministratör
Vi söker nu en engagerad konsult för ett 10 månader långt vikariat på vågexpeditionen hos vår partner. Denna roll spelar en central funktion i det dagliga flödet av material som hanteras på anläggningen och du är stationerad i Hisings backa. Arbetsuppgifterna innebär daglig kontakt med både interna och externa chaufförer som anländer för att lämna eller hämta material. Du ansvarar för att registrera vilken typ av material som hanteras och lägger in materialklassificeringar i företagets system. Beroende på vilken kund som transporten gäller, administreras även viktuppgifter och materialtyper i en särskild kundportal.
För transporter som ska från anläggningen ansvarar man för att ta fram följesedlar med unika ID:n för spårning, samt specifikationer som anger vikt, innehåll och eventuell miljöpåverkan. Kvittenser upprättas som bekräftar att godset mottagits, med uppgifter om avsändare, mottagare och nödvändiga underskrifter.
Utöver ovan uppgifter sköter man även telefonen och ansvarar för ett eget mejlflöde i ärendesystemet Imbox. Där hanteras alla typer av frågor som rör vågexpeditionen, exempelvis information om inkommande och utgående transporter, kvittenser som behöver granskas samt frågor om fakturor och märkning av material. Du kommer också att stötta upp med administrativa uppgifter som rör fakturering på regional nivå. Arbetet ställer krav på noggrannhet, struktur och en god förmåga att hantera många ärenden parallellt, alltid med fokus på service och tydlig kommunikation.
Det är viktigt att du är bekväm med att arbeta självständigt givet att du är ensamt ansvarig för dina arbetsuppgifter i denna roll.
Sammanfattningsvis kommer du att arbeta med följande uppgifter.
Ta emot transporter och hantera materialadministration, inklusive klassificering och registrering i systemet.
Skapa följesedlar och kvittenser för externa transporter.
Besvara frågor och hantera ärenden via telefon och ärendesystemet Imbox.
Stötta administrativt med frågor som framför allt rör fakturering på regional nivå.
Om vår partner
Vi rekryterar till ett ledande företag inom sin bransch. Företaget arbetar som en helhetsleverantör och samarbetar med både företag och offentliga aktörer för att främja en cirkulär ekonomi genom miljövänliga och hållbara processer.
Vi söker dig som
Minst 3 års erfarenhet inom kundservice eller administrativ roll där du haft både telefon och mejl som redskap.
Har tidigare erfarenhet av ekonomirelaterat arbete, där fakturering är meriterande.
Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem sedan tidigare.
Har ett strukturerat arbetssätt med ett öga för detaljer.
Talar och skriver flytande i svenska och engelska.
Rätt person för denna roll trivs med att arbeta i en social miljö som kombinerar kommunikation och administrativa uppgifter. I rollen har du ett självständigt ansvar för vågexpeditionen. Även om du samarbetar med kollegor i andra funktioner på anläggningen är du ensam ansvarig för just detta område, vilket kräver att du trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar. God känsla för service är viktigt i rollen och du behöver besitta förmågan att kunna möta olika typer av individer och anpassa din kommunikation efter mottagaren.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader där du blir anställd som konsult hos OIO. Förutsatt att du trivs väl och båda parter är nöjda i samarbetet finns möjlighet till förlängning av uppdraget. Anställningen kommer att inledas med en introduktion där du som ny får gå bredvid en erfaren kollega samt ta del av en väl utformad manual.
Du kommer inledningsvis att göra en 2-3 veckor lång introduktion på en av bolagets anläggningar på Importgatan. Därefter kommer du att vara placerad på din permanenta arbetsplats i Hisings backa.
Övrig information
Omfattning: Heltid, vardagar 7-16
Start: Omgående
Placering: Hisings backa, Göteborg
Kontaktperson: Dino Segetalo
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
