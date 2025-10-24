Vafabmiljö söker Chaufför till Enköping
2025-10-24
Vafabmiljö söker chaufförer till Enköping
Trivs du bakom ratten på tunga fordon och vill ha ett jobb där service står i fokus? Blir du motiverad av tanken på att leverera god service till våra medborgare och samtidigt bidra till en hållbar framtid?
Vi söker nu chaufförer på heltid till Enköping. Du utgår från driftkontoret i Enköping och spenderar dina arbetsdagar tillsammans med en arbetsledare och andra chaufförer. Tillsammans ansvarar ni för insamlingen av avfall i närområdet.
Du blir en del av en arbetsplats om präglas av gemenskap, lösningsfokus och öppenhet där vi hjälper varandra och har kul på jobbet. Du kommer att vara en del av avdelningen Transport och Logistik, som innefattar enheterna Transport Mat och Rest samt Transport Förpackningar.
Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag!
Om rollen
Som chaufför hos oss får du ett fysiskt, varierande och meningsfullt arbete där du kör både sidlastare och baklastare för att samla in avfall från hushåll och verksamheter.
I rollen arbetar du nära transportledning och arbetsledare, som stöttar din arbetsdag genom att planera körningarna på ett effektivt sätt. Dagens körning är förutbestämd och görs via Future/Mobile, som är vårt transportledningssystem.
Du ansvarar för dagens uppdrag och registrering av eventuella avvikelser. Under dina arbetsdagar är du organisationens förlängda arm ut i praktiken och representerar Vafabmiljö på ett förtroendeingivande sätt. Efter avslutad körning väger du in och tömmer materialslagen på våra avfallsanläggningar.
Hos oss är arbetsmiljön viktig ochdu ansvarar själv för den dagliga bilvården.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Framföra olika typer av transportfordon (sidlastare, baklastare och kranbil) på ett tryggt och effektivt sätt, för att samla in avfall.
Utföra dagliga körningar från Mobile samt återrapportera och lägga upp eventuella avvikelser i systemet.
Ansvara för att materialslag vägs in och töms korrekt på vår avfallsanläggning efter varje daglig körning.
Bidra till en trivsam arbetsmiljö, bland annat genom ansvar för daglig bilvård av våra fordon.
Representera organisationen på ett förtroendeingivande sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg chaufför med ett genuint servicefokus. Du tar ansvar för dina uppgifter och bidrar aktivt till en säker och trivsam arbetsmiljö. Med ett strukturerat och noggrant arbetssätt ser du värdet i att skapa en positiv upplevelse för både kunder och kollegor.
Du har förmågan att arbeta självgående och ta initiativ, samtidigt som du samarbetar smidigt med andra. Din flexibilitet och ditt engagemang är en tillgång som stärker teamet och bidrar till en god arbetsmiljö.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Avslutad gymnasieutbildning inom fordon och transport eller relevant yrkesutbildning. Alternativt relevant erfarenhet som yrkeschaufför.
C-körkort.
Giltigt YKB.
God förmåga att hantera digitala arbetsverktyg, såsom mobilappar och e-post i mobilen.
God förmåga att kommunicera i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
CE-körkort.
Förarkort.
ADR-behörighet.
Kranförarkort.
Tidigare yrkeserfarenhet som chaufför.
Vana vid att följa dagliga körscheman.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö.
Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är på heltid tillsvidare, där 6 månaders provanställning kommer att tillämpas.
Du utgår ifrån driftkontoret i Enköping och arbetet utförs i första hand i närområdet.
Arbetstiderna är6/6.30-15/15.30 under veckodagar.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten redan idag genom att bifoga CV och besvara urvalsformuläret under "Sök jobbet".
Sista dag att ansöka är 9 november.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Vafabmiljö
Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar
att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Nyfiken på att veta mer om Vafabmiljö?
Jesper Tollstam
Enhetschef Östjesper.tollstam@vafabmiljo.se
076-9339944
Malin Nilsson
Rekryteraremalin.nilsson@vafabmiljo.se
072 - 143 56 99 Ersättning
