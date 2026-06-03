Qhse & Business Support Manager
Sodexo AB / Chefsjobb / Södertälje Visa alla chefsjobb i Södertälje
2026-06-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Södertälje
, Ekerö
, Huddinge
, Gnesta
, Järfälla
eller i hela Sverige
Som QHSE & Business Support Manager leder och utvecklar du Business Support-teamet som stöttar verksamheterna och vår kunds siter i Luleå, Södertälje och Oskarshamn. Du ansvarar för QHSE, verksamhetsutveckling och datadriven styrning – med fokus på kvalitet, effektiva arbetssätt och kontinuerliga förbättringar inom Sodexo Operations.
Du har personalansvar och driver struktur, samordning och standardiserade processer som stärker leverans och kundupplevelse. Teamet är en central stödfunktion med kompetens inom QHSE, administration, koordinering, utbildning och projekt. I rollen arbetar du aktivt med KPI:er, analys och uppföljning för att säkerställa efterlevnad och identifiera förbättringsmöjligheter. Du samarbetar nära verksamheten för att omsätta strategi till konkreta resultat. Du ansvarar även för Workplace Service Desk (WPS) och säkerställer en effektiv, kvalitativ och professionell serviceleverans.
Vi söker dig som är en engagerande och utvecklingsorienterad ledare med stark förmåga att skapa struktur, driva förändring och utveckla verksamheter genom processer, kvalitet och analys. Du trivs i en roll där du får kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och strategiskt förbättringsarbete i en organisation med högt tempo och stort fokus på service och kvalitet.
Du kommer arbeta med och ansvara över:
Leda och utveckla Business Support-teamet med personalansvar
Driva och utveckla verksamhetens QHSE-arbete
Säkerställa efterlevnad av processer, rutiner och kvalitetsstandarder
Arbeta med KPI:er, analys och datadriven uppföljning
Identifiera och driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom verksamheten
Skapa struktur, standardisering och effektiva arbetssätt
Ansvara för Workplace Service Desk (WPS)
Koordinera projekt, utbildningar och administrativa processer
Vara ett stöd till verksamheten och operativa chefer i frågor kopplade till kvalitet, processer och utveckling
Vi tror att du har:
Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
Erfarenhet av QHSE-arbete, verksamhetsutveckling och innovation
Erfarenhet av att arbeta enligt GMP och GXP
Gedigen kompetens av att arbeta med förändringsledning i en global kontext
Stark analytisk och administrativ förmåga
Erfarenhet av att arbeta datadrivet med KPI:er och uppföljning
Förmåga att skapa struktur och driva förändringsarbete i komplexa organisationer
Goda kunskaper i Microsoft 365, framförallt Excel och datadriven analys
Erfarenhet från serviceverksamhet, FM eller liknande bransch är meriterande
Personen vi söker:
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur och får människor med dig. Med ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt drivs du av att utveckla arbetssätt och nå resultat. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har lätt för att bygga förtroende i organisationen. Samtidigt är du förändringsbenägen och trivs i en dynamisk miljö med högt tempo. Du kombinerar helhetsperspektiv med förmågan att omsätta strategi till praktisk handling.
Vi erbjuder
Hos Sodexo får du en möjlighet att arbeta i en global organisation med starkt fokus på kvalitet, hållbarhet och utveckling. I denna roll får du:
Ett strategiskt uppdrag med hög påverkan
Nära samarbete med en av våra viktigaste kunder
Möjlighet att leda ett kvalificerat och engagerat team
En dynamisk miljö där affär och teknik möts
Information om anställning och rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader. Arbetstiderna är kontorstid, måndag till fredag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Talent Acquisition Specialist Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
Ansökningar sker enbart via vårt rekryteringssystem ReachMee där sista ansökningsdatum är 5/7-2026. Intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. I övrigt vill vi med hänsyn till sommar och semestertider reservera att återkoppling på din ansökan kan dröja mer än vanligt.
För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas. Observera även att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
151 65 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9946577