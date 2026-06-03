CC Consult i Stockholm AB söker fibertekniker

CC Consult I Stockholm AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Täby
2026-06-03


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Vi söker en fibertekniker som vill bli en del av vårt växande team! Hos oss får du arbeta med installation, svetsning och mätning av fiber i fastigheter och på byggarbetsplatser.
Du kommer vara en viktig del i våra installationsprojekt och arbeta nära våra arbetsledare och montörer. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med ordning och struktur i ditt arbete.
Placering främst i Nacka, Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Dina arbetsuppgifter
• Fibersvetsning i odf:er och väggbox
• Multimode och singelmode (ej ribbon)
• Kabeldragning och kanalisation
• Mätning med DSX 5000
• Tolkning av ritningar samt framtagning av relationsunderlag
• Samarbete med arbetsledare och andra teknikområden i projektet

Vi söker dig som
• Har minst 2–4 års erfarenhet som fibertekniker
• Har god vana av fibersvetsning och mätning av ODF:er
• Trivs att arbeta i team

Meriterande om du
• Har B-körkort
• Genomfört elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning inom svagström
• Certifikat för fiber eller dokumenterad utbildning
• Erfarenhet av arbete i fastigheter och byggmiljöer
• Arbetat med svetsinstrument från Fugikura
• Arbetat med mätningsinstrument DSX 5000

Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett växande installationsbolag
• God gemenskap och kollegor med hög yrkesstolthet
• Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom fiber, nätverk och säkerhetssystem
• En arbetsplats där man värdesätter kvalitet, ansvar och laganda

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: rekrytering@ccconsult.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fibertekniker, Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CC Consult I Stockholm AB (org.nr 556952-8531), https://www.ccconsult.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9946578

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