Vafabmiljö söker arbetsledare till Enköping
2025-09-29
Vi söker en arbetsledare med placering i Enköping för vår avdelning Transport och Logistik, där du kommer att spela en central roll i uppstarten av en ny enhet i Enköping. Det här är en möjlighet att påverka, forma och utveckla en organisation från start. Du leder och stöttar våra chaufförer inom insamling av mat- och restavfall samt förpackningar, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för arbetsgruppen att lyckas.
I den här rollen är du en kulturbärare, förebild och trivs i utmaningen att starta upp och forma en ny enhet. Känns det spännande att driva förbättringar och arbeta mot långsiktiga mål? Då kommer det här att passa dig!
På avdelningen Transport och Logistik arbetar idag omkring 80 medarbetare fördelade på sex enheter och vi står inför en spännande tillväxtresa. Under de kommande åren kommer vi bli ännu fler för att möta regionens behov. Vårt ansvar sträcker sig över både interna transporter och insamlingstjänster, samt avfallstransporter för invånare och företag.
"På VafabMiljö växer vårt uppdrag, och som arbetsledare blir du en viktig del i att hålla ihop vardagen. Från att lösa problem som uppstår till att bygga laganda och skapa en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas."
• Jesper Tollstam, Enhetschef Öst
Om rollen
Som arbetsledare har du en central roll i att forma och stödja enhetens övergripande målsättning i nära samråd med enhetschefen. Ditt engagemang och din förmåga att motivera medarbetarna bidrar till en positiv arbetsmiljö och trygghet i gruppen, där säkerhet och effektivitet står i fokus.
Du ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet enligt enhetens mål och planerar samt dokumenterar veckans arbete. Genom att aktivt prioritera och arbeta för en god arbetsmiljö och hälsa, säkerställer du högsta säkerhet i arbetsprocesserna. Din roll innefattar även att följa upp närvaro och arbetstider för chaufförer, leda morgonmöten, omfördela resurser vid behov och förmedla viktig information. Även attestering av fakturor och diverse administrativa uppgifter kopplat till våra rutiner och system.
Som en del av enhetens långsiktiga utveckling medverkar du i förbättringsarbete och utvecklingsprojekt. Därtill bidrar du till enhetens mål genom att delta i arbetsplatsträffar, följa etiska riktlinjer och uppförandekoder, samt att stödja samarbete med andra avdelningar.
Du ansvarar även för att genomföra skyddsronder, utföra riskbedömningar, hantera arbetsmiljöavvikelser och kontroll av fakturor. Du är behjälplig i hälsosamtal, rekryteringar och andra personalärenden i samråd med Enhetschef.
Du har inget delegerat ansvar för personal, men en mycket viktig roll i både den dagliga verksamheten och i enhetens och Vafabmiljös förbättringsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och brinner för att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga och motiverade. Du har en naturlig förmåga att inspirera andra och bygga en stark sammanhållning inom gruppen, vilket bidrar till trivsel och effektivitet i det dagliga arbetet. Din kommunikativa förmåga gör att du kan förmedla information tydligt och lyhört lyssna på medarbetarnas behov och idéer.
Som ledare är du flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du hanterar förändringar och utmaningar med lugn och beslutsamhet. Du uppskattar samarbete och ser värdet i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Genom ditt tydliga och inkluderande ledarskap bidrar du till en arbetsplats där alla känner sig delaktiga och värdefulla.
Som en del av vår grupp förväntas du leva och leda efter våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) och att du delar vår strävan mot ett hållbart samhälle. I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
Avslutad gymnasial utbildning.
Arbetslivserfarenhet som chef och/eller arbetsledare eller likvärdigt.
God administrativ och digital kompetens, inklusive vana av Microsoft 365.
Giltigt B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av personalplanering och relaterade tidssystem.
Arbetsmiljöutbildning eller annan vana av arbetsmiljöarbete.
Erfarenhet inom avfallsbranschen eller närliggande bransch.
Dokumenterad erfarenhet med transport/avfallsrelaterade verksamhetssystem.
Erfarenhet av 5S.
Erfarenhet av att arbeta med Lean, förändringarbete/effektiviserande.
C-körkort med YKB.
Kunskap i engelska i tal och skrift.
ADR 1.3 eller styckegods.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är tillsvidare på heltid med placering på Driftkontoret i Enköping.
Arbetstiderna styrs utifrån chaufförernas arbetstider, start mellan 6.00-6.30.
Du förväntas kunna resa mellan våra olika kontor i regionen under arbetstid. Poolbil finns tillgänglig.
Om VafabMiljö
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.Publiceringsdatum2025-09-29Kontakt
Jesper Tollstam
Enhetschef Öst (Enköping)jesper.tollstam@vafabmiljo.se
076-9339944
Malin Nilsson
Rekryteraremalin.nilsson@vafabmiljo.se
072 - 143 56 99 Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vafabmiljö Kommunalförbund
(org.nr 222000-3129), https://vafabmiljo.se/ Arbetsplats
Vafabmiljö Kontakt
Malin Nilsson malin.nilsson@vafabmiljo.se Jobbnummer
9531936