VA-tekniker
2025-10-06
Är du nyfiken på en roll som VA-tekniker? Vill du arbeta i ett stabilt företag med bra sammanhållning, hög kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara jobbet för dig!
Svatek söker just nu en VA-tekniker till verksamheten i Göteborg. Ansök här!
Som VA-tekniker hos Svatek kommer du bland annat att arbeta med undersökningar av VA-nätet samt rengöring och underhåll VA-nära utrustningar så som värmeväxlare och vattentankar. Du arbetar i hela landet, med Göteborg som utgångspunkt.
För att lyckas i rollen har du:
Tidigare erfarenhet som anläggare, VVS-montör, mekaniker
B-körkort (BE/C-körkort är meriterande)
Svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en driven och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du är beredd att arbeta på annan ort under veckorna.
Svatek erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Kontinuerliga utbildningar och löpande aktiviteter
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Svatek med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Svatek:
Vi är experter på ledningsrenovering - relining med schaktfria metoder. Vi på Svatek är ett av de svenska företag som har längst erfarenhet av ledningsförnyelse och relining. Sedan 1994 har vi hjälpt kommunala och statliga nätägare, processindustri och andra att renovera sina ledningsnät. Vår erfarenhet av att lösa praktiska problem som kan uppstå är ett viktigt skäl till att vi har så många återkommande kunder.
