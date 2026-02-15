VA-teknik
2026-02-15
Utbildare inom VA-teknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom VA-teknik som vill undervisa och vägleda studerande inom vatten- och avloppssystem. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på ledningsnät, vattenförsörjning, avloppshantering, drift, underhåll samt relevanta regelverk.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur VA-system planeras, dimensioneras, byggs och förvaltas i kommunala och industriella miljöer.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Undervisa i VA-teknik, vatten- och avloppssystem samt ledningsnät
Handleda studerande i drift, underhåll och felsökning
Introducera relevanta lagar, branschstandarder och arbetsmiljökrav
Undervisa i ritningsläsning, materialval och grundläggande dimensionering
Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom VA-teknik, vatten- och avlopp, mark- och anläggning eller närliggande område
Har god förståelse för vattenförsörjning, avloppssystem och ledningsnät
Är trygg i tekniska resonemang och praktiskt arbete
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
