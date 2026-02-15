VA-teknik

2026-02-15


Utbildare inom VA-teknik
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom VA-teknik som vill undervisa och vägleda studerande inom vatten- och avloppssystem. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på ledningsnät, vattenförsörjning, avloppshantering, drift, underhåll samt relevanta regelverk.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur VA-system planeras, dimensioneras, byggs och förvaltas i kommunala och industriella miljöer.

Arbetsuppgifter
Undervisa i VA-teknik, vatten- och avloppssystem samt ledningsnät

Handleda studerande i drift, underhåll och felsökning

Introducera relevanta lagar, branschstandarder och arbetsmiljökrav

Undervisa i ritningsläsning, materialval och grundläggande dimensionering

Stötta studerande i praktiska projekt och teknisk problemlösning

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom VA-teknik, vatten- och avlopp, mark- och anläggning eller närliggande område

Har god förståelse för vattenförsörjning, avloppssystem och ledningsnät

Är trygg i tekniska resonemang och praktiskt arbete

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

