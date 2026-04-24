VA-konsult för internationella projekt
Om rollen
Har du erfarenhet inom VA och vill jobba både nationellt och även internationellt? Vi på Ramboll stärker vårt internationella samarbete och söker därför nyfikna, lösningsorienterade och engagerade kollegor som vill ha en bred utveckling. Rollen kan vara flexibel och anpassas efter individuella förmågor inom rammar för respektive projekt.
Vi söker nu dig som har minst 6 års erfarenhet inom VA och som jobbat med projektering och/eller uppdragsledning inom VA. Det är meriterande om du arbetat med avvattning av t.ex. väg eller järnväg. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet från hela världen. Om du är vår nya VA-konsult - klicka på knappen "Apply" nedan.
Inviting bright minds
Vill du utveckla din expertis i en öppen, samarbetsinriktad och inspirerande kultur? Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid? Med våra intressanta projekt och kreativa lösningar strävar vi efter att utveckla vår bransch. Du kommer bli en del av ett globalt företag med en stabil tillväxt sedan starten 1945 som fortfarande präglas av våra grundares värderingar att bidra till ett bättre samhälle. Med teknik skapar vi tillsammans nytta för människan, natur och samhälle.
Du kommer att tillhöra enheten Water Infrastructure (WI) i Göteborg. WI finns med ca 90 konsulter representerade i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Linköping/Norrköping och Luleå. Du kommer att vara en del av vår verksamhet inom vattenresurser, dricksvatten- och avloppsvattenrening, ledningsnät för vatten och avlopp, dagvattenfrågor samt klimatanpassningsfrågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Detaljprojektera och/eller ansvara för projektering inom VA, avvattning.
Arbeta i tidiga skeden med systemhandling eller förprojektering.
Ta fram kompletta förfrågningsunderlag enligt AMA-Anläggning.
Agera som mentor för juniora medarbetare
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
Minst 6 års erfarenhet av VA-projektering
Högskoleutbildning inom VA, samhällsbyggnad eller likvärdig utbildning
Ett prestigelöst, positivt och hjälpsamt förhållningssätt
Goda kunskaper inom någon av nedanstående programvara:
Civil 3D
Novapoint
MicroStation
ProVI
Du talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du talar och skriver flytande tyska eller danska
Det är meriterande om du har goda kunskaper inom flera av ovanstående program.
Du är en person som använder dina analytiska färdigheter, din perception och ditt holistiska synsätt för att möta våra kunders behov och skapa största möjliga värde. Genom att kombinera teknik och design knyter du ihop trådarna i våra projekt och bidrar konkret till vår affär. Du är flexibel och har lätt att ta in nya perspektiv och externa insikter. För att du ska prestera på topp och behålla ditt engagemang krävs ett förtroendeingivande och tillitsfullt ledarskap där du får erkännande för dina prestationer.
Välkommen till Ramboll Water
På Ramboll har vi ett globalt team med några av världens bästa vattenkonsulter som säkerställer en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi hjälper våra kunder med deras största utmaningar när det gäller att hantera vatten och vi garanterar plats för både människor och natur. Våra kärnområden omfattar klimatförändring och landskapsutveckling, säkerställande av rent dricksvatten hantering av avloppsvatten och industriellt vatten, vattenförsörjning och resurser samt infrastruktur.
Ramboll i Sverige
Ramboll är ett av Sveriges största teknik-, design- och konsultföretag med fler än 2000 experter på 30 kontor över hela landet. Hos oss kan du bidra med innovativa och hållbara lösningar till nytta för människa, natur och samhälle. Vårt engagemang för hållbarhet innefattar även fokus på hållbara medarbetare och vi arbetar därför ständigt med frågor kopplade till ledarskap, hälsa, säkerhet och en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-06-30.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
402 27 GÖTEBORG
Ramboll Sverige AB, Göteborg
