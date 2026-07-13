VA-ingenjör till Planering VA
Örebro kommun / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-07-13
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Är du ansvarsfull, ambitiös och vill vara med och utveckla ett hållbart VA-ledningsnät i Örebro kommun? Då kanske du är vår nya medarbetare! Läs mer om tjänsten som VA-ingenjör och sök redan idag! Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Det händer mycket inom VA-området och inom branschen sker det en snabb utveckling bland annat inom klimatfrågan, därav står vi nu inför många nya spännande utmaningar. Tjänsten är placerad på enheten Planering VA som idag består av 14 tjänster. Du kommer ingå i en grupp som arbetar med planerings- och utredningsfrågor för ledningsnätet där det idag jobbar 10 st VA-ingenjörer. Vi har en bra sammanhållning i gruppen där vi kan ta vara på varandras kompetenser. I gruppen jobbar man brett med alla delar men har även möjlighet att specialisera sig inom ett område som man har mer erfarenhet av eller intresse för. Tjänsten innebär även att ha mycket kontakt internt inom kommunen men även med externa aktörer.
Just denna tjänst är en visstidsanställning och du kommer framförallt att arbeta med modellering/beräkningar av ledningsnätet samt uppdrag inom säkerhetsområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:
arbeta med olika typer av utredningar/projekt, både enskilt och tillsammans med andra. Det kan innebära analys, dokumentation, fältarbete och framtagande av åtgärdsförslag
vara delaktig i planering av reinvesteringar i befintligt ledningsnät samt i övergripande planering av framtida VA-utbyggnad
arbeta med våra modeller (V, S och D) och dess beräkningar/körningar
vara delaktig i handläggningen av bygglovs-, detaljplane- och schaktremiss
ansvara för planering, kravställning och uppföljning av anläggningsprojekt ex ekonomi och kvalité
du agerar som beställare mot Projektenheten på förvaltningen och deltar i vissa möten i samband med projekten exempelvis startmöten
delta i arbetet med framtagande av strategiska dokument, rapporter, rutiner etc
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar här sitter i Citypassagen, en miljö med aktivitetsbaserat arbetssätt precis bredvid järnvägsstationen. Du har goda möjligheter till distansarbete.
I verksamheten Vatten och avlopp får du cirka 120 kollegor i många olika roller, med en mängd olika arbetsuppgifter. Tillsammans ser vi till att örebroarna får rent dricksvatten i kranen, att ta hand om och rena avloppsvattnet, underhålla och bygga ut ledningsnätet samt utveckla vattenförsörjningen inför framtiden genom till exempel vår nybyggda vattenreservoar Lyra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som VA-ingenjör behöver du ha en god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med personer, företag och myndigheter för att hitta de bästa lösningarna. Du är en problemlösare som med analytiskt tänkande och helhetssyn kan identifiera utmaningar och ta fram effektiva lösningar. Att ta egna initiativ kommer naturligt för dig, och du driver arbetet framåt genom att vara proaktiv och se möjligheter till förbättringar. Du är en strukturerad person som kan planera och prioritera ditt arbete för att säkerställa att projekt och uppgifter genomförs på ett effektivt och kvalitativt sätt. Då kommunikationen är en central del av rollen är det viktigt att du kan uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska i både tal och skrift samt anpassa ditt budskap efter olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
civilingenjörsutbildning inom väg-och vattenbyggnad/samhällsbyggnad eller annan inriktning och erfarenhet som bedöms som likvärdig inom VA-området
eller högskoleingenjörsutbildning inom byggteknik/samhällsbyggnad samt flera års relevant erfarenhet inom VA-området
god kunskap och erfarenhet av systemet Mike och modellkörning
erfarenhet från planerings- och utredningsarbete inom VA
arbetet kräver att du har körkort med B-behörighet
Meriterande:
goda kunskaper gällande lagen om allmänna vattentjänster och dess praxisTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse tom 1 år
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklassad verksamhet och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 26 juli.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 3456/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig Expedition
SACO . +4619214380 Jobbnummer
10000959