VA-ingenjör till Planering VA
2025-09-26
Motiveras du av möjligheten att utveckla ett hållbart VA-ledningsnät i Örebro kommun? Vi vill utöka med en VA-ingenjör inom planering och utredning av ledningsnätet. Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Örebro kommun tillhandahåller en säker, energieffektiv produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dag- och spillvatten med hållbar förnyelsetakt. Det händer mycket inom VA-området (vatten och avlopp) och i branschen sker det en snabb utveckling bland annat inom klimatfrågan. Därför står vi nu inför många nya spännande utmaningar. Tjänsten är placerad på enheten Planering VA som idag består av 12 medarbetare. Du kommer ingå i en grupp som arbetar med planerings- och utredningsfrågor för ledningsnätet där det idag jobbar 9 st VA-ingenjörer. Vi har en bra sammanhållning i gruppen där vi kan ta vara på varandras kompetenser. I gruppen jobbar man brett med alla delar men har även möjlighet att specialisera sig inom ett område som man har mer erfarenhet av eller intresse för. Tjänsten innebär även att ha många kontaktytor internt inom kommunen men även med externa aktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta med olika typer av utredningar/projekt, både enskilt och tillsammans med andra. Det kan innebära analys, dokumentation, fältarbete och framtagande av åtgärdsförslag
• vara delaktig i planering av reinvesteringar i befintligt ledningsnät samt i övergripande planering av framtida VA-utbyggnad
• vara delaktig i handläggningen av bygglovs-, detaljplane- och schaktremisser
• ansvara för planering, kravställning och uppföljning av anläggningsprojekt ex ekonomi och kvalitét. Du agerar beställare mot Projektenheten på förvaltningen och deltar i vissa möten, exempelvis startmöten, i samband med projekten
• delta i arbetet med framtagande av strategiska dokument, rapporter, rutiner etc.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar här sitter i Citypassagen, en miljö med aktivitetsbaserat arbetssätt precis bredvid järnvägsstationen. Vi har även här möjligheter till distansarbete några dagar i veckan.
I verksamheten Vatten och avlopp får du cirka 120 kollegor i många olika roller, med en mängd olika arbetsuppgifter. Tillsammans ser vi till att örebroarna får rent dricksvatten i kranen, att ta hand om och rena avloppsvattnet, underhålla och bygga ut ledningsnätet samt utveckla vattenförsörjningen inför framtiden genom till exempel vår nybyggda vattenreservoar Lyra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som VA-ingenjör behöver du ha en god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med personer, företag och myndigheter för att hitta de bästa lösningarna. Du är en problemlösare som med analytiskt tänkande och helhetssyn kan identifiera utmaningar och ta fram effektiva lösningar. Att ta egna initiativ kommer naturligt för dig, och du driver arbetet framåt genom att vara proaktiv och se möjligheter till förbättringar. Du är en strukturerad person som kan planera och prioritera ditt arbete för att säkerställa att projekt och uppgifter genomförs på ett effektivt och kvalitativt sätt. Då kommunikationen är en central del av rollen är det viktigt att du kan uttrycka dig tydligt och professionellt på svenska i både tal och skrift samt anpassa ditt budskap efter olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• civilingenjörsutbildning inom väg-och vattenbyggnad/samhällsbyggnad eller annan inriktning och erfarenhet som bedöms som likvärdig inom VA-området, alternativt högskoleingenjörsutbildning inom byggteknik/samhällsbyggnad samt flera års relevant erfarenhet inom VA-området
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet från planerings- och utredningsarbete inom VA
• goda kunskaper gällande lagen om allmänna vattentjänster och dess praxisTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklassad verksamhet och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 oktober. Urval och intervjuer sker efter annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
