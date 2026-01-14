VA-ingenjör/GIS till Partille kommun
Partille kommun / Byggjobb / Partille Visa alla byggjobb i Partille
2026-01-14
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Till VA-enheten söker vi nu dig som vill arbeta som VA-ingenjör tillsammans med oss.
Uppdraget innebär arbete under eget ansvar men även samarbeta inom enheten. Vi garanterar dig ett uppdrag med varierande arbetsuppgifter och vi tror det därför det passar dig som gillar ett rörligt och omväxlande arbete. Du kan börja med en roll för att sedan få helt nya och utmanande arbetsuppgifter inom allt som rör en VA-ingenjörs roll.
Det vi söker nu är en som kommer jobba med att våra VA-kartor och system är aktuella och tillförlitliga, vilket är en förutsättning för planering, drift och framtida investeringar i VA-nätet. Genom analys, uppdatering och kvalitetssäkring av ledningsdata bidrar du till ett robust och hållbart VA-system.
Rollen innebär ett nära samarbete med drift, projektledare, entreprenörer och kollegor inom VA-enheten och samhällsbyggnadskontoret. Dina insatser ger direkt nytta - för organisationen, miljön och invånarna.
I rollen kommer du bland annat:
- Ansvara för uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av VA-kartor och ledningsnätsdata
- Hantera och följa upp åtgärder i VA-system kopplat till drift, underhåll och förnyelse
- Stödja verksamheten med kartunderlag och analyser som underlättar rätt beslut i rätt tid
- Samverka med driftpersonal, projekt, entreprenörer och andra interna funktioner
- Bidra till förbättrade arbetssätt och arbetet med digitalisering av VA-verksamhetenPubliceringsdatum2026-01-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har YH-utbildning eller högskoleutbildning inom något av följande områden:
- VA-teknik
- Samhällsbyggnad
- GIS/Geodata
- Miljöteknik
- Anläggning/Mark & VA
Alternativt har du en relevant arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdigt.
Följande ser vi som meriterande:
- Erfarenhet av VA-kartor och ledningsnätsinformation
- Vana av att arbeta i GIS-System t.ex:
• ArcGIS
• QGIS
• AutiCAD Map/ Civil 3D
• VA-databaser (VA-banken, Trimle NIS)
- Erfarenhet av registrering och uppdatering av VA-data
- Erfarenhet av att hantera kundärenden, åtgärds- och felhantering
- Kunskap om projektering, förnyelseplanering eller ledningsanvisning
- Förståelse för VA-juridik
Som VA-ingenjör är du noggrann, tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och kan själv strukturera din arbetsdag på ett bra sätt. Du har lätt för att anpassa dig och kan snabbt ställa om vid ändrade omständigheter. Vi söker dig som är duktig på att samarbeta med andra där du lyssnar, kommunicerar och driver gruppen framåt i en positiv anda. Då arbetsuppgifterna varierar tror vi att du är van att arbeta dels praktiskt med tekniska lösningar dels stimuleras av analytisk problemlösning. Du ska ha god kännedom om och vara uppdaterad på världsläget för att kunna genomföra bedömningar i informationssäkerhet och sekretess.
Välkommen med din ansökan!
Dina nya arbetsplats
Partille kommun är en hälsofrämjande arbetsplats där du som medarbetare får ta del av en rad förmåner såsom olika sorters fritids- och friskvårdsaktiviteter, flextid, friskvårdsbidrag samt förmånscykel.
VA-enheten planerar och bedriver kommunens VA-verksamhet, förvaltar VA-anläggningarna, producerar och distribuerar dricksvatten samt avleder spill- och dagvatten, medverkar i kommunens samhällsutveckling t.ex. detaljplanarbete. På enheten arbetar 20 personer. VA-enheten har personal placerad i kommunhuset, på Brodalens industriområde samt på Kåsjöns vattenverk.
Bra att veta
Tjänsten är säkerhetsklassad
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön/Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
KSF, SBK Kontakt
Malin Bugaj 031-7921073 Jobbnummer
9684712