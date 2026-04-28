VA-ingenjör
2026-04-28
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga. Enheten projektering, utveckling ledningar ingår i avdelningen VA och avfall.
Avdelningen VA och avfall arbetar med utveckling, förnyelse och drift av alla våra anläggningar så som vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, deponier och återvinningscentraler.
VA arbetar för att säkerställa trygg och hållbar VA-försörjning till våra abonnenter. Vi ser vår del i helheten och arbetar för Gotlands hållbara utveckling. Vi når målet genom god prioritering och planering där arbeten sker med delaktiga medarbetare som har stort eget ansvar. Detta under ett paraply av god arbetsmiljö.
I vår organisation har vi både lång och gedigen erfarenhet och du kommer aldrig att vara ensam i ditt jobb utan alltid ha stöd av hela avdelningen VA och avfall. Vi är cirka 130 medarbetare inom avdelningen som ser fram emot att hälsa dig välkommen!
Du kommer att ingå i en enhet om 11 VA-ingenjörer/VA-utvecklare som arbetar med planering och projektering för nyutbyggnad samt förnyelse av vårt VA-ledningsnät, samt dagvattenhantering.
Vi söker en driven VA-ingenjör till att arbeta med våra ledningsnätprojekt i enlighet med vår Vattentjänstplan samt Förnyelseplan för ledningsnätet. Ett arbete vars mål är att säkra en hållbar och långsiktig VA-försörjning på Gotland.
Du arbetar med planering och projektering i våra interna och externa projekt vilket innebär att upprätta ritningar och annan teknisk dokumentation med hjälp av våra CAD-och GIS-program. I detta arbete ingår även dialog med markägare kring markupplåtelse och servitut, samt upprättande av beställningar för utförande. Du hjälper vår abonnent och ekonomienhet vid ansökningar om VA-anslutning genom att föreslå förbindelsepunkter och hanterar olika ledningsnätfrågor. Har du erfarenhet av inmätning i fält så kan ledningsvisning bli en del av dina arbetsuppgifter samt upprättande av filer för maskinstyrning.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med betydelsefulla arbetsuppgifter, arbete tillsammans med utvecklingsorienterade och kunniga kollegor, en kreativ arbetsmiljö som skapar framtiden! I din anställning så ingår förmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och flextidsavtal.
Tjänsten kommer att ligga under enheten för projektering utveckling ledningar (PUL) och din arbetsplats kommer att vara i Visby. Möjlighet till att arbeta enstaka dagar hemifrån finns när arbetet medger.
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk högskole/eftergymnasial utbildning inom VA eller annat område som vi bedömer likvärdigt.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom VA-området, framför allt av projektering av ledningsnät. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i CAD och GIS-system. Erfarenhet av mätning respektive fältbesiktning av ledningsnät är också meriterande. Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift. B-körkort erfordras för tjänsten.
Som person är du initiativtagande och självgående, du identifierar förbättringsmöjligheter och tar ansvar för att driva dem framåt. Du är flexibel och kan enkelt anpassa dig till förändrade förutsättningar och nya arbetsuppgifter. Du trivs med att samarbeta med andra, där du både bidrar med idéer och lyssnar på andras perspektiv. Dessutom är du strukturerad i ditt arbetssätt - planerar, organiserar och följer upp uppgifter metodiskt, vilket säkerställer att projekt slutförs i tid och med hög kvalitet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Projekt och utveckling ledningar Kontakt
enhetschef
Carin Fredriksson 0498-269674 Jobbnummer
9878864