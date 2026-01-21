VA-ingenjör
Luleå Hamn AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-01-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Hamn AB i Luleå
Vill du kombinera din VA-kompetens med ett bredare tekniskt ansvar och samtidigt arbeta i en miljö där samarbete, utveckling och hållbarhet står i centrum? Hos oss får du en spännande roll där du både är anläggningsägare för VA-anläggningar och en viktig aktör i utvecklingen av hamnens tekniska infrastruktur.
Om Luleå Hamn
Luleå Hamn är Luleås och Norrbottens hållbara länk till världen. Vi är en stolt samhällsbyggare och en viktig möjliggörare för industrin, näringslivet och livet i norr. Vår arbetsplats sträcker sig från hamn, kontor och kajer till skärgård och hav. Just nu formar vi framtidens hamn och på den resan vill vi vara en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra - på land och till sjöss.
Om rollen
Som VA-ingenjör på Luleå Hamn får du ett brett och utvecklande uppdrag. Du blir anläggningsägare för hamnens VA-system och arbetar med strategisk planering, drift och underhåll. Samtidigt får du möjlighet att bidra till andra tekniska områden, som projektledning och digitalisering. Rollen är ny och ger dig stor möjlighet att påverka hur vi bygger ut hamnen.
Du ingår i teknikavdelningen, där vi ansvarar för infrastruktur, projekt och underhåll. Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team där vi värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och balans mellan arbete och fritid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta ett anläggningsägarskap för hamnens VA-anläggningar, inklusive reningsverk och ledningsnät samt ansvara för och leda arbetet med framtagande, uppdatering och kvalitetssäkring av anläggningsdokumentation.
Leda och medverka i utredningar och projekt inom VA-området och andra tekniska system.
Följa upp, utvärdera och dokumentera status i befintliga anläggningar samt identifiera behov av förbättringar och investeringar.
Utveckla och samordna egenkontrollprogram för VA-anläggningar.
Delta i optimering och uppgradering av reningsverk utifrån myndighetskrav.
Bidra till hamnens långsiktiga underhålls- och investeringsplanering.
Medverka i digitaliseringsinitiativ och tekniska utvecklingsprojekt.
Tillsammans med kollegor från andra avdelningar ta fram underlag för serviceavtal med Luleå Hamns VA-kunder.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom vatten, processteknik eller annan relevant teknisk inriktning.
Goda IT-kunskaper och intresse för digitalisering.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt samt i samarbete med andra.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av egenkontrollprogram.
Intresse för omvärldsbevakning och strategiskt arbete.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att se helheten. Du trivs med ansvar och vill bidra till utveckling i en miljö med höga säkerhetskrav. Du är strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter - hos oss är mångfald en styrka.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Arbetstid: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Placering: Luleå
Sista dag att ansöka är 18 februari
Vi genomför bakgrundskontroller samt beroende på tjänst, inplacering i säkerhetsklass.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten kontakta John Sundvall, john.sundvall@portlulea.com
.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052289-1801089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Hamn AB
(org.nr 556148-1028), https://jobb.portlulea.com
Strömörvägen 9 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå Hamn Jobbnummer
9697809