VA-ingenjör
2025-09-12
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; Måltid och Lokalvård, Vatten och Återvinning, Stadsunderhåll samt Stab och Kund.
Vi söker en VA-ingenjör till vår enhet Planering, inom Vatten och Återvinning. Här får du arbeta med utbyggnads-, drift och förnyelseplanering av den kommunala VA-anläggningen i Mölndal.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att:
• Följa upp driftstörningar och ta fram förslag till åtgärder.
• Planera och prioritera förnyelse av ledningsnätet.
• Delta i arbetet med detaljplaner samt investerings- och exploateringsprojekt.
• Hantera anslutnings- och abonnentfrågor.
Du kommer att samarbeta med kollegor inom verksamheten och förvaltningen, med andra förvaltningar samt med entreprenörer.
Vid behov ingår det i tjänsten att vara behjälplig i daglig drift, viss arbetsledning samt beredskap. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad civilingenjör, högskoleingenjör eller YH-ingenjör, helst med inriktning VA-teknik eller liknande.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av planering och/eller driftarbete i VA-anläggning samt deltagit i projekt.
• Genomgångna kurser i vattentjänstlagen, tillämpad VA-juridik, ekonomi och PBL .
• Erfarenhet av förnyelseplanering för VA-ledningsnät.
• Annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har ett intresse för det långsiktiga arbetet, men som även trivs med driftverksamhetens snabba ryck.
Som person är du drivande och engagerad och tar initiativ till att saker blir gjorda. Du är även analytisk och kan bedöma problem och hitta lösningar. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Då du i ditt uppdrag har många kontakter både internt och externt behöver du ha en god kommunikativ förmåga, tala och skriva bra svenska och vara bra på att skapa förtroende i samarbetet med andra.
Tjänsten är säkerhetsklassad och förutsätter godkänd registerkontroll. B-körkort krävs för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen
Enhetschef
Bengt Hillemyr bengt.hillemyr@molndal.se 031-315 18 92
9505143