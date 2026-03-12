Va-Handläggare
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens lokaler, fastigheter och tekniska infrastruktur - från planering av nybyggnadsprojekt till drift, underhåll och utveckling. Vi arbetar med vatten och avlopp, lokalvård, markservice, transport- och fordonsservice. Vårt mål är att bygga och förvalta hållbart och klimatsmart för att säkerställa en trygg och fungerande vardag för Botkyrkaborna. Vi är cirka 300 medarbetare som i våra olika funktioner arbetar med lösningar utifrån medborgarens behov och kommunens gemensamma mål.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en VA-handläggare till VA-enheten i Botkyrka kommun.
Som VA-handläggare arbetar du med administration och handläggning av ärenden kopplade till kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Rollen innebär att du hanterar abonnentärenden och säkerställer att uppgifter, avgifter och underlag hanteras korrekt i verksamhetens system. Du har löpande kontakt med abonnenter, fastighetsägare och kollegor i kommunen, vilket gör att rollen kombinerar handläggning, service och administrativt arbete.
I uppdraget bidrar du till utvecklingen av arbetssätt och rutiner inom området, exempelvis genom att uppdatera blanketter, dokument och informationsmaterial. Arbetet omfattar även hantering av leverantörsfakturor samt debitering och uppföljning av VA-avgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• handlägga abonnentärenden som nya kunder, ägarbyten, flyttanmälningar och mätaravläsningar
• hantera fakturor och arbeta med debitering av VA-avgifter
• registrera, kontrollera och uppdatera uppgifter i verksamhetssystem
• ha löpande kontakt med abonnenter, fastighetsägare och kollegor i kommunen
• bidra till att utveckla och uppdatera rutiner, blanketter och informationsmaterial inom arbetsområdet.
Utöver det genomför du enklare kontroller kopplade till fastigheters anslutning till VA-nätet. Du arbetar nära kollegor inom VA-verksamheten och bidrar till att säkerställa en rättssäker och serviceinriktad hantering av kommunens VA-ärenden.
Vi erbjuder dig
Som VA-handläggare blir du en del av VA-enheten där medarbetarna har olika roller kopplade till kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Gruppen arbetar nära varandra i det dagliga arbetet och samarbetar med flera andra funktioner inom kommunen. Här finns lång erfarenhet inom området och en kultur där kollegor stöttar varandra och delar kunskap.
Hos oss får du en introduktion av en erfaren kollega och möjlighet att successivt ta över ansvarsområden i rollen. Vi erbjuder även kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar. Här finns möjlighet till flexibel arbetsmiljö där visst distansarbete kan vara möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar.
Du som söker till oss
Du har gymnasieutbildning inom ekonomi och erfarenhet av administrativt arbete där du har arbetat med handläggning, registrering eller liknande arbetsuppgifter. Du har också erfarenhet av kundkontakter och är van att arbeta i digitala verksamhetssystem.
Övriga krav för tjänsten:
• Erfarenhet av administrativt arbete där du har hanterat ärenden eller uppgifter i verksamhetssystem.
• Erfarenhet av kundkontakt via telefon eller e-post.
• Erfarenhet av arbete i Microsoft Office, särskilt Excel och Word.
• Erfarenhet av arbete med fakturahantering eller debitering.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av handläggning inom VA-verksamhet eller teknisk förvaltning.
• Erfarenhet av administrativt arbete inom kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av ERP (Unit4), EDP Future eller Visma Amili.
• B-körkort.
Som VA-handläggare är du strukturerad och ansvarstagande. Du arbetar metodiskt med ärenden och ser till att uppgifter registreras och följs upp på ett korrekt sätt. Du är noggrann i ditt arbete och håller en lugn och trygg arbetsstil, även när flera ärenden pågår samtidigt och tempot är högt. Rollen kräver att du kan planera och prioritera ditt arbete så att handläggningen håller god kvalitet och service över tid.
Du är också samarbetsorienterad och serviceinriktad. I arbetet har du löpande kontakt med både abonnenter och kollegor, vilket innebär att du behöver kunna kommunicera tydligt och bidra till lösningar i dialog med andra. Genom ett professionellt och tryggt bemötande skapar du förtroende och bidrar till en god service gentemot kommunens invånare.
Månadslön
