UX-designer/UX-lead
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riksbyggen Ekonomisk Förening i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Rollen UX-designer/UX-lead
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas av våra digitala kundmöten och söker dig som vill vara med och ta användarupplevelsen i vårt digitala erbjudande till nästa nivå. Det vi söker är en erfaren UX-designer/UX-lead som kommer att ha en nyckelroll i att driva och samordna UX-arbetet för att skapa enhetliga och användarvänliga digitala lösningar. Du kommer att arbeta i ett engagerat team med högt driv där användarens behov och affärsnytta står i fokus.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• UX-design och digitala kundresor
Du tar fram designskisser utifrån vår grafiska profil och säkerställer att de implementeras korrekt vid utveckling. Du skapar mock-ups och designar lösningar, arbetar nära utvecklingsteamet för våra webbplatser och är även delaktig i utveckling inom andra produktteam. Du kommer också att hålla demos av ny design för verksamheten och jobba tätt ihop med kanalägare och chef för kundkommunikation och digitala kanaler.
• Samordning och ledning av UX-arbetet
Du kommer att samordna och coacha UX-designers som arbetar med olika uppdrag i Riksbyggen för att säkerställa enhetlig användarupplevelse och funktionalitet. Genom din kunskap inom UX, tjänstedesign och agila arbetssätt inspirerar du andra att arbeta enligt dessa metoder.
• Användarinsikter och validering
Du tar fram modeller för och genomför användartester och användarintervjuer för att säkerställa att våra lösningar verkligen möter användarnas behov.
• Ansvar för designsystemet
Du ansvarar för struktur, ordning och reda i våra designprojekt i Figma och arbetar med att utveckla och underhålla vårt designsystem och komponentbibliotek.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig med flera års erfarenhet som UX-designer, gärna med inslag av UX-lead, som har ett analytiskt sinne och förmåga att skapa engagerande och affärsdrivande användarupplevelser. Du har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet och brinner för att förbättra användarupplevelsen, så att våra kunder och andra besökare gillar oss lite mer efter varje kontakt med oss på Riksbyggen.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet som UX-designer, gärna med inslag av UX-lead
• Erfarenhet av research, insikts- och konceptarbete för att ta fram underlag och strategi för utveckling och design
• Erfarenhet av att initiera och genomföra användarintervjuer och andra användartester
• Kunskap i verktyg för att ta fram prototyper och wireframes (Figma är meriterande)
• Erfarenhet av att kravställa mot utvecklare och arbeta nära utvecklingsteam
• Relevant högskole- eller yrkesutbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande är också om du har:
• Erfarenhet av att leda och samordna andra UX-designers
• Kunskap inom tjänstedesign och agila arbetssätt
• Erfarenhet av designsystem och komponentbibliotek
• Kunskap om tillgänglighet enligt WCAG
• Erfarenhet av att arbeta med större organisationer med många intressenterDina personliga egenskaper
Du kombinerar noggrannhet och analytisk förmåga samt har ett för detaljer. Som en lyhörd och övertygande kommunikatör samarbetar du effektivt med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du arbetar strukturerat, målinriktat och proaktivt för att hitta lösningar som gör skillnad. Med ett genuint intresse för användarupplevelse och digital utveckling trivs du i sammanhang där engagemang, prestigelöshet och gemensamma värderingar är centrala.
Vi erbjuder
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö med fokus på ständiga förbättringar och användarcentrerat arbete. Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av våra digitala kanaler och produkter och därmed påverka hur tusentals användare upplever Riksbyggens digitala tjänster.
Är du driven och utvecklingsorienterad med passion för användarupplevelse och designledning? Vill du vara med och stärka vårt varumärke genom att skapa användarvänliga digitala lösningar som verkligen tillför värde för våra kunder? Då är detta en roll för dig!
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Riksbyggen tillämpar provanställning. Möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.
Rollen rapporterar till chef för kundkommunikation och digitala kanaler på enheten Kommunikation och marknad.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor kontakta Helena Elfwing, chef för kundkommunikation och digitala kanaler, e-post: helena.elfwing@riksbyggen.se
Ansök redan idag och bli en del av vårt team!
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening Arbetsplats
Riksbyggen Kontakt
Chef Kundkommunikation och digitala kanaler
Helena Elfwing helena.elfwing@riksbyggen.se helena.elfwing@riksbyggen.se Jobbnummer
9547781