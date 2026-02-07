UX-designer till Evity forma framtidens HR-upplevelse
Evity AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2026-02-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evity AB i Umeå
Om Evity
Evity är ett modernt HR-system för små och medelstora företag. Vår vision är "Enklare HR. För alla." Vi bygger ett verktyg som gör HR-arbetet strukturerat, effektivt och lätt att förstå - för chefer, HR och medarbetare. All utveckling sker nära våra kunder och med fokus på användarvänlighet, trygghet och smart funktionalitet.
Nu söker vi en UX-designer som vill ta helhetsansvar för hur Evity upplevs, används och utvecklas.
Din roll
Som UX-designer hos oss blir du navet mellan användare, produkt och utveckling. Du arbetar genom hela designprocessen - från insikter och koncept till färdiga gränssnitt i produktion.
Du kommer bland annat att:
Driva UX-arbetet från behovsanalys till färdig lösning
Genomföra användarintervjuer, tester och research tillsammans med kunder
Skapa wireframes, prototyper och visuella gränssnitt
Samarbeta tätt med produktägare och utvecklare i React/.NET-miljö
Säkerställa konsekvent design, tillgänglighet och enkelhet i hela produkten
Utveckla vårt designsystem och UX-principer
Delta i strategiska produktbeslut utifrån användarperspektivet
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av UX/UI-design i digitala produkter eller SaaS
Är van att arbeta användarcentrerat och datadrivet
Kan omsätta komplexa processer till enkla, begripliga flöden
Behärskar verktyg som Figma eller motsvarande
Gillar att samarbeta nära utvecklare och kunder
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av HR-system, B2B-SaaS eller arbete med tillgänglighet och design system.
Därför ska du välja Evity
Stor möjlighet att påverka både produkt och arbetssätt
Nära dialog med riktiga användare
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
En produkt som gör konkret skillnad för tusentals medarbetarePubliceringsdatum2026-02-07Så ansöker du
Skicka CV, portfolio och en kort presentation av dig själv till tommy@evity.hr
. Märk ansökan med UX-designer.
Vi går igenom ansökningar löpande, varmt välkommen med din! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: tommy@evity.hr Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evity AB
(org.nr 559295-3102) Arbetsplats
Evity Jobbnummer
9729360