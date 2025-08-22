UX/UI- och interaktionsdesigner - Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en senior UX/UI- och interaktionsdesigner som kan genomföra en granskning av sex centrala användarflöden i vår digitala tjänst. Utifrån analysen förväntas du presentera förbättringsförslag samt ta fram konkreta lösningar i form av wireframes och prototyper.
Uppdraget innefattar både att identifiera problemområden och utveckla lösningar, inklusive heuristisk utvärdering samt användarvalidering av de viktigaste förslagen. Alla lösningar ska uppfylla WCAG 2.1 AA.
Obligatoriska krav:
Minst 7 års erfarenhet som UX/UI- eller interaktionsdesigner
Utbildning inom interaktionsdesign/UX-design eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Mycket goda kunskaper i Figma
Förmåga att formulera grundläggande krav i wireframes och prototyper
Bosatt i Stockholm och tillgänglig för arbete på plats
Meriterande:
Grundläggande förståelse för front-end utveckling och förmåga att samarbeta nära med utvecklare
Erfarenhet av arbete med finansiella produkter
Vana att leda designworkshops och driva olika designprocesser Publiceringsdatum2025-08-22Dina personliga egenskaper
Strukturerad och resultatinriktad i sitt arbetssätt
God analytisk förmåga och förmåga att se frågor ur ett helhetsperspektiv
Samarbetsinriktad och duktig på att förankra idéer hos både kollegor, chefer och andra intressenter
Förmåga att visualisera och kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och lättbegripligt sätt
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-09-15
Slutdatum: 2025-10-31
Sista ansökningsdagen: 2025-08-26
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcin är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Isabel Tataje isabel@swaysourcing.com Jobbnummer
9471679