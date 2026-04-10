UX Designer
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får en viktig roll i utvecklingen av ett planeringsverktyg inom en försvarsnära miljö, där hög användbarhet och ett tydligt gränssnitt är avgörande. Uppdraget handlar om att testa och utvärdera en lösning med fokus på hur användare faktiskt arbetar, fattar beslut och navigerar i ett komplext system.
Här får du driva UX-arbetet från tidiga idéer till färdig prototyp och vara med och forma hur användarbehov omsätts till konkreta designlösningar. Du arbetar i en kontext där struktur, tydlighet och intuitiva flöden gör verklig skillnad. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka designen i ett avancerat beslutsstöd och bidra med ett starkt användarperspektiv från start.
ArbetsuppgifterDu driver och ansvarar för UX-arbetet genom hela designprocessen, från idé och behovsanalys till prototyp.
Du samlar in, analyserar och omsätter användarbehov till tydliga och användarcentrerade designlösningar.
Du tar fram, visualiserar och vidareutvecklar kundresor och användarflöden.
Du designar wireframes, mockups och interaktiva prototyper med hög kvalitet i Figma.
Du säkerställer att lösningarna är intuitiva, effektiva och anpassade till användarnas arbetsflöden.
Du samarbetar nära utvecklare, produktägare och andra intressenter i ett agilt team.
Du bidrar till kontinuerlig förbättring genom iterativ design och arbete utifrån användarfeedback.
Du dokumenterar designbeslut och skapar tydlighet i designprocessen.
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som UX Designer.
Minst 5 års erfarenhet av att självständigt skapa och visualisera kundresor.
Minst 5 års erfarenhet av att ta fram wireframes, mockups och prototyper.
Minst 3 års erfarenhet av arbete i Figma.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta enligt agila metoder.
Du är van att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
Du har ett strukturerat arbetssätt, god känsla för detaljer och ett starkt användarfokus.
Du kommunicerar väl och samarbetar smidigt med olika kompetenser.
MeriterandeErfarenhet av komplexa system eller beslutsstöd.
Erfarenhet av att arbeta i säkerhetsklassade eller reglerade miljöer.
Erfarenhet av användartester och datadriven design.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
