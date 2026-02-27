UX Designer
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
Om kundföretaget
Vi söker en UX Designer till en global kund inom fordonsindustrin, för arbete med digitala plattformar som stödjer framtidens autonoma transportlösningar. Här får du en nyckelroll i att forma användarupplevelsen för den helhetslösning som driver företagets autonoma transporter – ett område där teknik, hållbarhet och säkerhet möts.
I rollen arbetar du i ett erfarent och tvärfunktionellt designteam, där du ansvarar för hela designprocessen?-?från användarstudier och idéarbete till prototyper, detaljerad design och implementering. Fokus ligger på att skapa intuitiva, effektiva och visuellt tilltalande gränssnitt som ger mervärde för både kunder och användare.
Du bidrar till produkt- och tjänstestrategier och samarbetar nära produktägare, utvecklare och andra designers för att säkerställa en konsekvent, datadriven och användarcentrerad upplevelse genom alla digitala touchpoints. Arbetet kombinerar kreativt utforskande med struktur, planering och tydlig dokumentation. Resor kan förekomma i arbetet.Profil
Vi söker dig som har stark erfarenhet av UX- och interaktionsdesign, gärna inom kund- eller fordonsrelaterade digitala produkter. Du är skicklig på att omsätta komplexa idéer till tydliga flöden, wireframes och prototyper - gärna i Figma. Du har erfarenhet av användarresor, designkomponenter och visuellt berättande, och trivs med att presentera idéer för både tekniska och affärsmässiga intressenter.
Som person är du nyfiken, samarbetsinriktad och drivande, med förmåga att balansera kreativitet och struktur. Du arbetar gärna i en agil miljö och motiveras av att göra skillnad i hur människor interagerar med avancerad teknik i verkliga tillämpningar.
Övrig information
Start: Maj 2026
Konsultuppdrag på 6 månader med chans till förlängning
Placering: Göteborg
För frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se
