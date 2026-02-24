UX Designer
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren UX Designer till ett konsultuppdrag där design ses som en strategisk förmåga. Du kliver in i en datadriven miljö med kontinuerliga användningstester och höga ambitioner kring kvalitet, helhet och detaljer. Uppdraget syftar till att förstärka team som arbetar med medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en etablerad designorganisation med cirka 40 digitala designers (UX, UI och UX Writing) med gemensamma arbetssätt och forum för feedback.
ArbetsuppgifterSjälvständigt driva UX-arbetet i dina agila team
Identifiera behov och omsätta insikter till konkreta lösningar
Planera och genomföra användningstester
Fatta och motivera designbeslut baserat på research och data
Säkerställa en sammanhållen upplevelse över kanaler och produkter
Agera rådgivande i UX-frågor gentemot team och intressenter
KravMinst fyra års erfarenhet som UX Designer
Vana att arbeta självständigt i komplexa organisationer
Erfarenhet av UX-arbete inom medarbetarsystem eller interna verktyg
Trygg i att driva process från insikt till leverans
Vana av agilt arbete (SAFe)
MeriterandeKompetens inom UI
