Utvecklingsstrateg till Folkhälsa
Region Västmanland står inför en spännande satsning på barns och ungas fysiska aktivitet. Vi söker en projektledare som kan ta ansvar för att planera, leda och genomföra en pilot där nya arbetssätt prövas i samverkan med flera aktörer. Här får du möjlighet att omsätta strategier till konkreta resultat som gör skillnad i vardagen.
Bakgrund
Region Västmanland har beslutat att genomföra en förstudie och en pilot för att pröva modellerna Pep kommun och GoFaR, med fokus på att stärka barns och ungas fysiska aktivitet. Pep kommun, utvecklat av Generation Pep, lyfter betydelsen av mat och rörelse i ungas liv, medan GoFaR är ett arbetssätt där skolhälsovården och flera aktörer samverkar för att stötta barn och unga i behov av mer fysisk aktivitet. Förstudien genomförs under hösten och planen är att starta pilotprojekt i några kommuner under 2026.
Arbetsuppgifter
Som projektledare får du det övergripande ansvaret att, utifrån förstudien, planera och genomföra piloten. Rollen innebär att formulera mål och ramar för projektet, driva planeringsarbetet och hålla samman projektets olika delar. Du leder projektgruppen, samordnar resurser och ansvarar för tidsplan, budget och uppföljning. En viktig del blir också att skapa god kommunikation med berörda aktörer och säkerställa att projektets resultat tas tillvara. Arbetet bedrivs enligt Region Västmanlands projektmodell PROJEKTIL, med stöd från projektkontoret genom hela processen.
Om arbetsplatsen
Regionala utvecklingsförvaltningen driver Region Västmanlands långsiktiga arbete för en hållbar utveckling i länet. Inom förvaltningen finns enheten Folkhälsa, som arbetar för en god och jämlik hälsa för alla västmanlänningar.
Enheten har ett strategiskt uppdrag och fungerar som stöd och motor i det regionala folkhälsoarbetet. Vi följer och analyserar hälsoläget i befolkningen, tar fram kunskapsunderlag och utvecklar metoder för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetet sker i nära samverkan med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och andra aktörer.
Hos oss finns kompetenser som folkhälsostrategi, utvecklingsledare och analytiker, som tillsammans bidrar till att stärka förutsättningarna för jämlik hälsa och hållbar samhällsutveckling.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen som folkhälsovetare eller annan relevant utbildning, exempelvis inom samhällsplanering eller statsvetenskap. Du har erfarenhet av folkhälsovetenskapligt och hälsofrämjande arbete, där evidensbaserade metoder har varit en naturlig del. Du har med fördel förståelse för hur socioekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer påverkar hälsan i befolkningen.
Du har tidigare arbetat inom offentlig sektor och är van vid att definiera mål, utveckla handlingsplaner och följa upp folkhälsomålsättningar. Vi ser även att du har erfarenhet av att leda och facilitera komplexa processer, där samverkan och tvärsektoriella möten varit viktiga delar. Din förmåga att anpassa strategier efter lokala förutsättningar och att identifiera främjande och hindrande faktorer för implementering blir avgörande för att lyckas i rollen.
För att trivas hos oss behöver du kunna analysera komplexa problem och utveckla strategiska lösningar som gör skillnad på riktigt. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med olika aktörer och ser samverkan som en självklarhet i arbetet.
Anställningsvillkor
Projektanställning heltid, placeringsort Västerås.
Anställningen gäller från början av januari 2026 eller enligt överenskommelse, till och med december 2026. Vid ett eventuellt breddinförande kan anställningen förlängas till juni 2027.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober 2025.
Intervjuer är planerade att ske från under vecka 45.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
