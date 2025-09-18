Utvecklingsorienterad gruppchef taktisk IT
2025-09-18
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Haninge IT är mitt inne i en spännande utvecklingsresa och söker nu efter en taktisk gruppchef som blir en viktig pusselbit i vår nya organisation.
Du får goda möjligheter att bidra med din kompetens tillsammans med skickliga medarbetare och kollegor i kommunen. Vi har nära till skratt och har en hjälpsam och prestigelös kultur. Vi är resultatorienterade och verksamhetsnära.
Ditt uppdrag
Uppdraget som gruppchef taktisk IT innebär att vara en förebild och se helhetsuppdraget - att vi arbetar för våra invånare och företagare , att vara lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom att följa arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys. Chefsuppdraget innebär även att ha mod att utmana till förändring och förbättring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar i praktiken.
Du leder en grupp kompetenta medarbetare med rollerna servicedeskagenter, servicedeskansvarig, secondlinetekniker och tjänsteansvariga. Gruppen består i dag av elva medarbetare. Ditt viktigaste uppdrag blir att optimera vår leverans inom det taktiskt/operativa området och säkerställa att våra kunder vår den absolut bästa tänkbara IT-servicen. Du ansvarar även för budget hålls inom ditt ansvarsområde och arbetar mycket och gärna med leverantörsstyrning då vår drift är outsourcead.
Det här söker vi hos dig
Goda resultat från tidigare chefsroll inom området taktisk IT, totalt minst fem års erfarenhet inom seniora roller inom IT (exempelvis förvaltningsledare, IT-arkitekt, IT-ansvarig) , varav minst en roll som chef.
Goda kunskaper inom budgetering och ekonomi
Eftergymnasial examen (Tex. Högskola, Universitet, Yrkeshögskola)
Hög teknisk kompetens och förmåga att sätta dig in i och förstå ny teknik
Goda kunskaper inom IT- och informationssäkerhet
Kunskap och erfarenhet av systemförvaltning
Lösningsorienterad och positiv som person
För att axla chefsuppdraget ser vi att det är viktigt att du tar ansvar och kan prioritera samt att du vågar både fatta beslut, ändra felaktiga beslut och att be om hjälp. Du är prestigelös, står för ditt ord och vågar berätta om egna fel och misstag. Du uppmuntrar, inspirerar och engagerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans med dem mot era gemensamma mål, utveckla samarbetet i gruppen och bygga ett lag. Genom ett situationsanpassat ledarskap lägger du tid på att stötta och coacha dina medarbetare och använder tvåvägskommunikation genom att både lyssna och ställa frågor.
För att klara uppdraget som chef hos oss på bästa sätt behöver du vara en empatisk person med god samarbetsförmåga som är duktig på att kommunicera. Vi ser även att du är modig, kreativ och flexibel i ditt ledarskap.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Då rollen är ny har du möjlighet att vara med och påverka delar av dess utformning. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov. Möjlighet till arbete på distans upp till 40% av din arbetstid.
Välkommen med din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen. Rollen kan även komma att säkerhetsprövas löpande.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Haninge kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, IT
