Utvecklingsorienterad biträdande stadsdirektör
2026-01-07
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Landskrona stad befinner sig i en stark utvecklingsfas och som biträdande stadsdirektör och tillika biträdande förvaltningschef för stadsledningsförvaltningen blir du en nyckelperson i att driva stadens strategiska arbete framåt. Din uppgift är att tillsammans med stadsdirektören säkerställa att stadens ambitiösa mål för tillväxt, effektivitet, attraktivitet, kvalitet och hållbarhet omsätts i praktiken.
Vi söker en senior, trygg och förtroendeingivande ledare med förmåga att, stärka samverkan och bidra till en positiv stadsutveckling. Rollen innebär att du arbetar nära den högsta ledningen och har ett helhetsperspektiv på stadens verksamhet. Du leder stadsledningsförvaltningen och följer upp resultat och skapar förutsättningar för att Landskrona stad ska fortsätta växa och utvecklas som en modern och hållbar stad. Du kommer att leda och koordinera vissa stadsövergripande ärenden och projekt.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren biträdande stadsdirektör som tillsammans med stadsdirektören utvecklar och leder Landskrona stadsförvaltning. Du blir en del av högsta ledningen och ansvarar för att säkerställa att politiska beslut omsätts i effektiv och kvalitetssäkrad verksamhet.
Hos oss är kulturen rak, okomplicerad och resultatorienterad med tydliga uppdrag som alla förstår. Här får du arbeta nära verksamheten och se effekten av ditt arbete.
Du leder stadsledningsförvaltningen och har en nyckelroll i att säkerställa samverkan, effektivitet, lösningsorientering och hög kvalitet i förvaltningens arbete. Du rapporterar direkt till stadsdirektören och samverkar nära med andra förvaltningar och kommunala bolag för att möjliggöra stadens utvecklingsprocess.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som biträdande stadsdirektör arbetar du nära stadsdirektören och bidrar till det strategiska lednings- och utvecklingsarbetet för hela staden. Du samordnar, utvecklar och följer upp stadsledningsförvaltningen för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Du leder utvalda projekt och ser till att politiska beslut omsätts i praktiken. Rollen innebär också att du stöttar chefer i deras ledarskap och i utvecklingen av medarbetare. Du agerar som en tydlig representant för Landskrona stad i dialog med politiker, stadsinvånare, näringsliv och andra externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker en person med akademisk examen inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik, ekonomi eller annat relevant område. Du har flera års dokumenterad ledarerfarenhet, med ansvar för chefer, inom offentlig sektor. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete i komplexa organisationer och en mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet och offentlig förvaltning. Kompetens i offentlig budget- och verksamhetsstyrning, med förmåga att analysera nyckeltal och följa upp resultat. Erfarenhet av att följa upp beslutsimplementering och tillämpa politiska beslut effektivt.
Du har god analytisk förmåga och rollen ställer höga krav på strategiskt tänkande samt kapacitet att fatta välgrundade beslut i komplexa situationer. Du är en skicklig kommunikatör, både muntligt och skriftligt, med vana att presentera och förklara komplexa frågor för olika målgrupper. Du har hög integritet, är ansvarstagande samt har förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer.
Ditt ledarskap
Du är en mogen, prestigelös och engagerad ledare med förmåga att bygga engagemang bland medarbetare och samarbetspartners. Du är handlingskraftig, okomplicerad och har ett pragmatiskt och lösningsorienterat förhållningssätt, där du ser möjligheter snarare än hinder. Med tydlighet och trygghet i ditt ledarskap skapar du en positiv kultur och bygger förtroende både internt och externt. Du har stort intresse för att arbeta i en politiskt styrd organisation och kan tolka politiska mål i en konkret verksamhet. Helhetssyn, strukturerat arbetssätt, samarbete och utvecklingsfokus är viktiga värderingar för dig.
Det här erbjuder vi dig
En nyckelposition i en stad med stark tillväxt inom Öresundsregionen. Ett engagerat ledningsteam och ett arbetsklimat präglat av värdeorden Bemötande, Resultat och Ansvar BRA.Möjligheter att påverka Landskronas framtid och bidra till utveckling för invånare och företagare.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Compass. För att visa intresse och för en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten ta kontakt via telefon eller mejl, se kontaktuppgifter nedan. Vi vill gärna ha din ansökan senast den 25 januari 2025.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/.
