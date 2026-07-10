Utvecklingsledare till Avdelning för Patientsäkerhet
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Organisationsutvecklarjobb / Falun Visa alla organisationsutvecklarjobb i Falun
2026-07-10
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du bidra till en säkrare vård? Vi söker nu medarbetare till vår avdelning. Här får du arbeta strategiskt, utvecklingsorienterat och nära vården, med tydligt fokus på förbättrad patientsäkerhet i hela regionen.
Avdelningen för patientsäkerhet har ett länsövergripande uppdrag att utveckla och driva arbetet med patientsäkerhet. Genom samverkan erbjuder vi vårdens verksamheter stöd, struktur, vägledning och inspiration - allt med målet att skapa en trygg och säker vård för patienten.
Vi stödjer linjeorganisationen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören, divisionsledning, och andra aktörer som IVO, Socialstyrelsen och kunskapsstyrningsorganisationen. Samverkan sker även med andra säkerhetsområden, t.ex. Vårdhygien, Medicinsk teknik och Patientnämnden. Vi arbetar nära hälso- och sjukvårdsledningen samt chefläkare i frågor som rör hälso-och sjukvårdens övergripande patientsäkerhetsarbete.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare arbetar du med systematiskt patientsäkerhetsarbete på hälso-och sjukvårdsövergripande nivå. Det innebär bland annat att:
stödja verksamheterna i patientsäkerhetsfrågor och riskförebyggande arbetssätt
genomföra och vara stöd i risk- och händelseanalyser samt utredningar av vårdskada
hålla i utbildningar och sprida kunskap genom omvärldsbevakning
föra dialog med verksamheterna och stödja uppföljning gällande patientsäkerhetsfrågor
delta i den regiongemensamma synergiförvaltningen. Du arbetar löpande i systemet Synergi, bidrar till dess utveckling och stödjer verksamheterna i användningen
genomföra uppdrag ålagda av andra myndigheter som Socialstyrelsen, IVO, SKRKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut eller annan universitets-högskoleutbildning
Kunskap och erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på avdelnings- eller kliniknivå
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet av att genomföra utredning av vårdskador/händelseanalyser
Erfarenhet av att genomföra riskanalyser
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar
God systemkunskap i Synergi samt erfarenhet av att utveckla arbetssätt och utdata i systemetDina personliga egenskaper
Du är analytisk, pedagogisk och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en stödjande roll, gillar att jobba strukturerat och har en stark drivkraft att bidra till vårdens utveckling. Du är lyhörd och har förmåga att anpassa de stödjande insatserna till berörd målgrupps specifika behov.
Välkommen med din ansökan! Tillsammans skapar vi en tryggare och säkrare vård - för både patienter och personal.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Antal tjänster är 2,5 (2 på 100% och 1 på 50%)
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Avdelningschef
Åsa Hansson asa.e.hansson@regiondalarna.se Jobbnummer
9999590