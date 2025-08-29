Utvecklingsledare plattforms- och teknikprodukter
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Det som händer runt om i världen kan snabbt få betydelse för Migrationsverkets service och tjänster och hur vi utformar dem.
Vid digitaliserings- och utvecklingsavdelningen arbetar idag cirka 400 medarbetare med att digitalisera och utveckla vår verksamhet. Nu ökar vi takten i vår digitala transformation. Vårt fokus är att driva Migrationsverkets utveckling genom processtyrning, innovation och digitalisering. Det gör vi bland annat genom att sätta upp mål för och utveckla myndighetens huvudprocesser. Avdelningen ansvarar även för myndighetens IT-styrning och IT-verksamhet, däribland informationshanteringen.
Vår teknik- och plattformsutveckling har övergått till en produktorganisation och vi söker nu en utvecklingsledare, som ska samordna livscykelhantering av produkter tillsammans med produktägarna. Vi har höga krav när det kommer till ökad digitalisering och möjliggörandet av automatisering av processer för infrastrukturella tjänster och plattformsutveckling. Vi har idag ca 15 produktområden och över 100 produkter, vilket omfattar ca 150 medarbetare.
Tjänsten är placerad på sektionen för plattformutveckling i Norrköping
Vad gör en utvecklingsledare?
Som utvecklingsledare kommer du att samordna styrning och planering av underhåll och utveckling av våra IT-produkter inklusive struktur för planering och uppföljning. Det dagliga arbetet handlar om att koordinera utvecklingen och att stötta produktägarna i att bidra till den totala leveransen samt att leverera underlag och ge förslag på åtgärder för sektionsledningen.
Du behöver ha ett gott samarbete med vårt portföljkontor så att utvecklingen fokuseras på rätt saker ur ett portföljperspektiv. Du förväntas även hantera och facilitera intressenter som har beroenden till utvecklingen.
Vem är du?
Som ledare visar du handlingskraft genom att ha förmågan att planera, driva frågor framåt, fatta beslut och ta ansvar för prioriteringar, resultat och kvalitet i rätt tid. Genom dina förmågor skapar du delaktighet och engagemang. Du har en god analytisk och strategisk förmåga samt agerar med helhetssyn och kan leda en verksamhet i förändring med tillit till dina medarbetare. Du visar trygghet, ett gott omdöme och har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och är bra på att skapa och underhålla värdefulla relationer.
Krav för tjänsten
- Akademisk utbildning inom IT eller systemutveckling, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av en projektstyrningsmodell
- Förmåga att uttrycka sig obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
- Erhållen projektledarcertifiering t.ex. IPMA eller PMI med bifogat intyg alternativt att det framgår i CV
- God insikt om den statliga budgetprocessen och hur svensk statsförvaltning fungerar.
- Arbetslivserfarenhet som portföljledare, förändringsledare eller motsvarande
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan bli aktuellt)
Arbetstider: Kontorstid (flex)
Placering: Norrköping eller Linköping
Tillträde: Enlig överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html.
Övrigt: Resor inom landet kan förekomma
Läs mer om hur det att arbeta med IT på Migrationsverket https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html
Vill du veta mer?
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Stefan Andersson via e-post: stefan.andersson@migrationsverket.se
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekrytering@migrationsverket.se
Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
