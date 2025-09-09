Utvecklingsledare med inriktning innovation
Kungsbacka Kommun / Organisationsutvecklarjobb / Kungsbacka Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kungsbacka
2025-09-09
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Framtidens välfärd formas av starkt engagemang och modiga idéer - vill du vara med och skapa förutsättningar för det?
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun söker nu en utvecklingsledare som vill leda och driva implementeringen av ett systematiskt förändrings- och förnyelsesarbete som genomsyrar förvaltningens styrning och ledning.
Låter det som ett uppdrag för dig? Läs mer och sök gärna tjänsten.
Rollen som utvecklingsledare hos oss
Som utvecklingsledare kommer du att arbeta helhetsorienterat med ledarskap, kultur, strategi och processer för att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Du har en viktig roll i att stötta förvaltningen i förändringsledning, innovationsarbete och användardriven utveckling. I en tid präglad av snabb förändring och ökande komplexitet spelar innovation en avgörande roll i att fortsätta leverera välfärd till våra invånare. Tillsammans med kollegor, externa samarbetspartners och andra berörda intressenter bidrar du till framtidens socialtjänst.
Du kommer ingå i en enhet som består av två stödfunktionschefer och fyra specialister varav du är en. Du kommer vara en del i teamet som arbetar med vår förvaltningsövergipande utvecklingsportfölj. Dessutom kommer du ingå i många spännande samarbeten och nätverk både internt och externt.Publiceringsdatum2025-09-09Profil
Som utvecklingsledare hos oss är du en nyckelperson i att skapa framtidens välfärd för Kungsbackas invånare. Helhetsperspektiv och nytta för våra invånare vägleder dig i ditt arbete.
Du bidrar med struktur och förhållningssätt som skapar förutsättningar till förändring, både strategiskt och operativt, i vår mångfacetterade verksamhet.
Du är ansvarstagande, jobbar strukturerat och får saker att hända - på egen hand och tillsammans med andra. Som person är du nyfiken, prestigelös och bra på att skapa goda samarbeten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet - för vi tror att det är människan bakom erfarenheterna som gör skillnaden.
Vi söker dig som har:
- en eftergymnasial utbildning inom relevant område eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- erfarenhet av såväl strategiskt som praktiskt innovationsarbete med metoder och verktyg för att gå från behov till idé och praktiskt genomförande
- Du är kommunikativ både verbalt och i skrift och duktig på att anpassa budskap och kommunikationssätt till mottagare och situation.
Det är meriterande:
- Arbetslivserfarenhet från socialtjänstens område
- Utbildning inom innovation
- vana att leda grupper
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 28 september
Du kan se fram emot:
- ett meningsfullt arbete där du bidrar till en hållbar framtid
- en arbetsplats med högt engagemang och kompetenta kollegor
- möjlighet att påverka och utveckla en viktig samhällsfunktion
- en roll där du får utrymme att leda, påverka och skapa förändring
Låter det här som ditt nästa steg i karriären? Vi ser fram emot din ansökan!
#LI-KUNGSBACKA
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Märta Lycken 0300-837459 Jobbnummer
9500858