Utvecklingsledare Lönebildning
Vill du bidra till ett långsiktigt och hållbart arbetsliv för medarbetare i förskolan - och samtidigt skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi stärker nu teamet HR-processer med en utvecklingsledare inom lönebildning. Hos oss får du möjlighet att arbeta strategiskt och utvecklingsinriktat i en samhällsviktig verksamhet där du gör skillnad varje dag.
HR-avdelningen arbetar för att förskoleförvaltningen skall vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Avdelningen består av cirka 50 medarbetare fördelade på tre enheter: HR Processer, HR Partner och HR Kompetens och arbetsmarknad.
Enheten HR processers uppdrag är att utveckla och stärka HR-processerna för att säkerställa en långsiktig och effektiv kompetensförsörjning som möter verksamhetens behov nu och framåt. Genom att driva och utveckla arbetsgivarfrågor bidrar vi aktivt till förvaltningens framgång. Vårt arbete präglas av ett processorienterat arbetssätt där vi skapar mervärde genom samordning och helhetsperspektiv.
I rollen som utvecklingsledare lönebildning har du ett förvaltningsövergripande uppdrag att samordna och utveckla arbetet inom lönebildningsprocessen, du arbetar nära en annan kollega som har samma uppdrag. Du säkerställer att processerna är ändamålsenliga, effektiva och efterlevs, och representerar förvaltningen i stadens gemensamma arbete inom området.
Du bidrar till utvecklingen av strategisk kompetensförsörjning, tar fram styrande dokument och utbildningsmaterial samt ger kvalificerat stöd till HR-partners och chefer genom rådgivning, vägledning och utbildningsinsatser.
Rollen innebär också att du kontinuerligt omvärldsbevakar utvecklingen inom lagstiftning, arbetsmarknad, forskning och praxis inom löneområdet - och omsätter det i förvaltningens arbete. Du arbetar nära HR-kollegor och andra aktörer i ett processorienterat arbetssätt, med fokus på att skapa nytta för verksamheten. Du har en central roll i dialog och samverkan med fackliga parter, och företräder kompetensområdet gentemot ledning, nämnd och staden i stort. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete med lönebildning i en stor och komplex organisation. Du har mycket god kunskap och erfarenhet av arbete med lönebildning och löneöversynsprocessen.
Du har god förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete, och trivs i roller där du driver utvecklingsarbete i samverkan med olika aktörer, både internt och externt. Erfarenhet av att leda processer och projekt är meriterande.
Det är viktigt att du har en väl utvecklad analytisk förmåga, är lösningsorienterad och tar egna initiativ. Du är en tydlig och lyhörd kommunikatör med god samarbetsförmåga, som skapar förtroende i samarbetet med andra. Du motiveras av att nå uppsatta mål, omsätta dessa i konkreta handlingar och följa upp resultat.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett strategiskt och meningsfullt uppdrag i en av Göteborgs Stads största förvaltningar, där du gör verklig skillnad för både chefer, medarbetare och barn i förskolan. Du blir del av en arbetsplats som präglas av professionalism, tillit och utvecklingskraft - där vi stöttar varandra och delar ett starkt engagemang.
Vi erbjuder en flexibel och stimulerande arbetsmiljö med goda villkor, kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande. Du arbetar i moderna lokaler på Gamlestads Torg 5, med goda kommunikationer och ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ger dig frihet att anpassa din arbetsdag efter uppgiften.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer sker måndag 30/3.Anställningsvillkor
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
