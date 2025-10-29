Utvecklingsledare logistik och infrastruktur
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt strategiska arbete med Skaraborg Logistic Center och infrastruktur i Falköpings kommun!
Vad kan vi erbjuda dig?
Falköpings kommun är i en spännande fas kring utveckling av Skaraborg Logistic Center.
Här formas ett logistiknav för framtidens godstransporter, där järnväg, väg och näringsliv vävs samman för att skapa effektivitet, klimatsmarta lösningar och regional tillväxt.
Vi söker nu en utvecklingsledare med en nyckelfunktion i att driva arbetet framåt. Arbetet innebär även att ansvara för den strategiska infrastrukturutvecklingen kopplat till regionala och nationella infrastrukturfrågor. Du jobbar med övergripande strategiska utvecklingsfrågor, initierar etableringar i samverkan för att stärka både Falköping, Skaraborg och Sverige som logistikregion. Du spanar mot framtidens behov, identifierar möjligheter och utmanar gamla arbetssätt - allt med målet att utveckla logistiknavet och infrastruktur gällande väg och järnväg.
Tjänsten innefattar arbete internt inom kommunen, i nära samarbete med samhällsbyggnad- och näringslivsavdelningen. Mycket arbete sker även externt med olika aktörer och näringsliv från lokal, regional och nationell nivå med fokus på nätverk och samverkan. I arbetet ingår att arbeta med några av kommunens strategier och handlingsplaner samt följa upp dessa.
Vi söker dig som är drivande, nyfiken och har förmåga att se helheten. Du trivs i gränslandet mellan strategi och förverkligande, mellan det lokala och det globala. Du har lätt för att skapa förtroende, bygga nätverk och omsätta idéer till konkret handling.
Vad söker vi hos dig?
Du har relevant högskoleutbildning, eller motsvarande förvärvad kunskap.
Du behöver vara skicklig på att kommunicera; arbetet är mycket utåtriktat och nätverkande så för att lyckas behöver du har social kompetens och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är kreativ, innovativ och drivande då uppdraget i stor utsträckning handlar om strategiskt utvecklingsarbete. Därför har du även en god analytisk förmåga och ett strategiskt, långsiktigt perspektiv.
Uppdraget kräver också stor och god samarbetsförmåga och att du är strukturerad och noggrann.
Du behärskar engelska i tal och skrift och B-körkort är ett krav. Arbetsuppgifterna kräver att du har goda kunskaper i Office-paketet och är van att navigera i olika typer av IT-system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser att det är meriterande om du har erfarenhet av de olika områdena som tjänsten innehåller samt erfarenhet av projekt- och processarbete och är van att leda utan att vara chef. Likaså är det meriterande om du har förståelse för politiskt styrda organisationer.
Upplysningar
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.
Tjänsten ingår i utvecklingsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att skapa en långsiktig och hållbar utveckling. Fokus ligger på social hållbarhet, folkhälsa, miljö, klimat, infrastruktur samt logistik.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
