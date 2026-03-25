Utvecklingsledare avtal och uppföljning
Vård & Omsorg står inför en stor omställning och söker en utvecklingsledare med fokus på avtal och uppföljning.
I ditt uppdrag kommer du ha övergripande ansvar för samverkan med externa utförare. Låter det spännande? Välkommen med din ansökan!
Rollen som utvecklingsledare hos oss
I rollen som utvecklingsledare hos oss ansvarar du för samverkan och samordning med våra externa utförare. En stor del av arbetet kommer att vara inom avtalsförvaltning och avtalsuppföljning.
I din roll som utvecklingsledare har du löpande dialog med externa utförare och kvalitetssäkrar, stöttar och följer upp verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer att variera mellan strategiska uppdrag och operativa uppgifter och du kommer att arbeta med så väl verksamhetschefer som enhetschefer hos de externa utförarna. Du har flera kollegor och arbetar nära andra sakkunniga inom förvaltningen som exempelvis Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering och Socialt ansvarig samordnare.
I dagsläget har nämnden för Vård & Omsorg konkurrensutsatt en del av driften inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende (i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU), men även hemtjänstföretag (i enlighet med Lag om valfrihetssystem, LOV). Nämnden är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheter som genom avtal bedrivs i extern regi.
Din profil
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och kan leverera enligt tidsplaner. Du driver ditt arbete på ett självständigt och effektivt sätt samt har en god analytisk förmåga. Du har förmågan att anta ett helhetsperspektiv, kan se sakers långsiktiga betydelse och har förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vidare ser vi att du arbetar bra tillsammans med andra och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer.
Vi söker dig som trivs med att arbeta inom många olika områden och med att växla snabbt mellan strategiskt och operativt fokus. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling och avtalsuppföljning inom offentlig sektor
- har en högskoleexamen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Det är meriterande med:
- arbetserfarenhet kopplat till LOV
- arbetserfarenhet inom vård och omsorg
- arbetserfarenhet kopplat till verksamhetens lagstiftning och föreskrifter
- erfarenhet av att bereda underlag till nämnd, t.ex. konkurrensutsättningsplan, samt upphandlingsdokument och kravspecifikation
Rollen tillhör Enheten Kvalitet och uppföljning, vilket är ett av tre verksamhetsområden inom Förvaltningsledningskontoret. Syfte för verksamheten är att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån SoL och HSL. Verksamheten ansvarar även för att driva och följa upp förbättringsarbete utifrån ledningssystemet. Syfte är också att ge förutsättningar och stöd till medarbetare i verksamheten utifrån konstaterade resultat i kvalitetsledningen
Verksamheten består av 17 medarbetare av olika professioner.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning fram till 2027-09-30 på heltid med start enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 mars.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Simon Berntsson, rekryteringspartner 0300-837110 Jobbnummer
9818001