Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare kommer du att arbeta med att utreda och analysera behoven hos målgrupperna barn, unga och vuxna, nu och i framtiden. Utifrån en samlad bedömning tar du fram beslutsunderlag till förvaltningsledning och politiken. En stor del av rollen handlar om att stödja och driva förändringsprocesser inom förvaltningens ansvarsområde. Du identifierar utvecklingsarbeten, planerar och bereder ärenden inför nämnden.
För att driva utvecklingen framåt krävs omvärldsbevakning och samverkan. I tjänsten ingår att samverka både internt i kommunen men också med externa aktörer som exempelvis regionen, statliga myndigheter och verksamheter inom civilsamhället. Du arbetar ofta projekt- eller processtyrt.
I rollen som utvecklingsledare kan du också arbeta med att beställa, upphandla och följa upp verksamheter och insatser. Uppföljningar kan förutom avtalsuppföljningar exempelvis handla om att utreda avvikelser, klagomål och Lex Sarah.
Din arbetsplats
Tjänsten som utvecklingsledare är placerade i enheten för kvalitet, utveckling och digitalisering på Socialförvaltningen. Enheten har uppdrag att stödja förvaltningen, förvaltningsledningen och förvaltningsdirektören samt nämnderna i deras uppdrag.
Enhetens arbetsplatser är idag på Repslagaregatan 6, men kommer under hösten 2025 flytta till nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 45. Arbetstiderna är kontorstider med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns.
Du som söker
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis områdena socionom, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du en påbyggnadsutbildning och/eller erfarenhet inom upphandling, verksamhetsanalys, förändringsledning/processledning/projektledning eller motsvarande ser vi det som meriterande.
För den här tjänsten är det ett krav att du har erfarenhet av att leda processer, utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet av att leda andra. Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten ses som meriterande. Om du har arbetat med projektledning och upphandling ses även det som meriterande. Vidare ser vi gärna att du har arbetat med olika former av kvalitetsgranskningar och internutredningar såsom Lex Sarah.
Då tjänsten innebär stora kontaktytor och framställande av beslutsunderlag ser vi att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
För rollen krävs att du på ett självständigt sätt kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, själv kan strukturera och prioritera ditt arbete. Du arbetar bra med andra människor och är lyhörd i ditt bemötande. Vidare ser vi att du har förmåga att tänka strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor samt kan hantera och arbeta med komplexa frågor. I rollen som utvecklingsledare arbetar du nära politiken. Detta förutsätter en förståelse för politiska processer samt förmåga att kunna förhålla sig till ändrade omständigheter och förhållningssätt.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 15568
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
