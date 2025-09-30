Utvecklingsinriktad driftsäkerhetsingenjör
2025-09-30
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Nordanstig
, Ljusdal
, Sundsvall
, Härnösand
Vill du jobba i ett team som brinner för utveckling? Har du ett stort intresse för driftsäkerhet inom automation? Ta chansen och skicka in din ansökan!
Din nästa arbetsplats
Iggesunds Bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote och är en del av affärsområdet Holmen Board and Paper. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt. Hos oss jobbar idag omkring 800 medarbetare med en större produktionsenhet i Iggesund samt en mindre i Strömsbruk.
Holmen är ett företag som präglas av mod, engagemang och ansvar. Vi är övertygade om att dessa värderingar är nyckeln till vår framgång och att de hjälper oss att utvecklas som företag. Våra värderingar stöttar beteenden, prioriteringar och beslut varje dag. Hos oss på Iggesunds bruk arbetar vi med att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och hållbarhet.
Din framtida utmaning
Som driftsäkerhetsingenjör på Iggesund Bruk har du en central roll i utvecklingen av driftsäkerhet och automation. Ditt fokus kommer vara att driva initiativ som optimerar processavsnitt i syfte av att skapa goda förutsättningar för en effektiv och kvalitetsdriven produktion.
Du ansvarar också för tillståndsövervakning och förebyggande underhåll samt ge specialiststöd till drift- och underhållsorganisationen. Du håller dig ständigt uppdaterad om nya tekniker och metoder och deltar aktivt i koncernövergripande utvecklingsprojekt inom tillståndskontroll och automation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
•
Optimera processavsnitt genom regleroptimering, förbättrings och effektiviseringsarbete
•
Driva och utveckla arbetet med tillståndsövervakning och förebyggande underhåll
•
Fungera som tekniskt stöd för drift- och underhållsorganisationen.
•
Delta i, och vid behov leda, koncernövergripande utvecklingsinsatser inom tillståndskontroll och automation.
•
Hålla dig uppdaterad kring nya tekniker och metoder för att kontinuerligt stärka driftsäkerhet och processoptimering.
För att lyckas i rollen
• Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom reglerteknik, automation eller motsvarande erfarenhet.
• Du har erfarenhet av underhållssystem, processindustri och industriella styrsystem.
• Du har god kunskap för reglersystem, simulering och optimering (gärna med verktyg som Matlab/Simulink eller Dymola
• Meriterande är kunskap inom LCP/LCCsamt goda kunskaper inom Excel.
• B-körkort är ett krav
Som person ser vi att du är strategisk och har förmåga att se helheten och tänka långsiktigt. Du är analytisk och trivs med att ta dig an komplexa utmaningar genom att bryta ner dem i hanterbara delar.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds Bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring. Vi erbjuder dig ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Holmen präglas mycket av intern rörlighet, då du som medarbetare har stora möjligheter till utveckling inom företaget.
Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.
Vi utvärderar inkomna ansökningar löpande. Sista ansökningsdag 19 oktober. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
