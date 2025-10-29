Utvecklingsingenjör/Specialist elteknik - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Elektronikjobb / Eskilstuna Visa alla elektronikjobb i Eskilstuna
2025-10-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på att arbeta med utveckling inom elteknik? Vi söker dig som antingen nyligen avslutat dina studier inom elektroteknik eller liknande område, eller har flera års erfarenhet och vill ta nästa steg i karriären. Vi fortsätter att växa och söker nu en ny kollega inom el - läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. Ett av våra huvuduppdrag är att utveckla den fortifikatoriska kompetensen för totalförsvaret. Enheten Teknik och Utveckling av Fortifikation och Fastigheter (TUFF) har uppdraget att utveckla den fortifikatoriska kompetensen och utvecklar skydds- och anläggningsteknik för totalförsvaret. Enheten består idag av fyra grupper; Program, Teknisk försörjning, Produktutveckling samt Anläggning och fastighet med totalt cirka 60 medarbetare i olika specialistroller och fortsätter att växa.
Nu utökar vi och söker en Specialist elteknik som kommer ingå i gruppen Teknisk försörjning. Vi har idag kompetens inom VVS, brand, elteknik samt elmiljö och är totalt cirka tio medarbetare. I den här befattningen är huvuduppdraget att ta fram styrande och vägledande dokument samt typlösningar inom området el- och telesystem.
Som specialist inom elteknik får du en central roll i genomförandet av investeringsprojekt kopplade till elförsörjning för lokaler, infrastruktur och anläggningar. Du bidrar även aktivt till avdelningens forsknings- och utvecklingsarbete inom el- och telesystem. Vid behov leder du egna utvecklingsprojekt inom ditt expertområde.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom el- och telesystem med inriktning mot elektroteknik, elkraft eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har arbetserfarenhet inom elområdet som ingenjör i någon roll där du jobbat med utredning, dimensionering och projektering av el- och telesystem. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med fortifikatoriskt skydd av byggnader. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i tidiga skeden. Erfarenhet från någon försvarsmyndighet eller försvarsindustrin ses också som en fördel. Har du kompetens inom högspänning samt har arbetat med utbildning är även det meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För den här rollen krävs det att du är samarbetsorienterad, har en god kommunikationsförmåga och ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar ambitiöst för att nå målen och få ett gott resultat. Du organiserar och strukturerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats med god kvalitet. Arbetsklimatet hos oss är självständigt och innebär ett stort mått av ansvarstagande samt blir det viktigt att ha stor förståelse för att arbeta i en miljö med hög sekretess.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 16 november 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jan Letzner, 010-44 45 765 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9580439