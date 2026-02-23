Utvecklingsingenjör Pressteknik/ämnestillverkning
AB Sandvik Coromant / Maskiningenjörsjobb / Östhammar Visa alla maskiningenjörsjobb i Östhammar
2026-02-23
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Sandvik Coromant i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Västerås
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på hur maskinteknik och processteknik kan förändra framtidens produktion? Hos oss på Sandvik Coromant i Gimo får du chansen att arbeta nära produktionen, utveckla metoder och processer samt bidra till smartare lösningar inom pressning och skärande bearbetning.
Välkommen till en självständig roll med varierade arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling!
Om ditt jobb
I den här rollen arbetar du praktiskt med maskiner och processer som påverkar produktens egenskaper. I nära samarbete med produktionspersonal, tekniker och andra ingenjörer bidrar du till att förbättra metoder, produktionsflöden och produktkvalitet. Du deltar i produktutvecklingsprojekt och på sikt finns också möjlighet att driva egna projekt samt delta i utveckling- och forskningsprojekt.
I ditt ansvar ingår att:
Genomföra analyser av maskiners påverkan på produktens kvalitet och egenskaper.
Analysera och optimera processflöden.
Metod- och teknikutveckling.
Delta i produktutvecklingsprojekt.
Stötta produktionen med teknisk problemlösning.
Driva förbättringsprojekt som gör skillnad för teamet och produktionen.
Placering och flexibilitet
Placeringen för den här rollen är i Gimo, möjlighet till distansarbete finns.
Din bakgrund och personlighet
Vi söker dig som har en förståelse för produktionsmiljöns krav på kvalitet, effektivitet och säkerhet. Nyfikenhet är din drivkraft - du gillar att utforska nya lösningar. Din flexibilitet och initiativförmåga gör att du tar dig an förändringar med energi och hittar vägar framåt. Du är självständig och tar ett personligt ansvar för att arbetet utförs säkert och effektivt. Ett gott samarbete är viktigt för dig och du bidrar aktivt till teamets gemensamma mål.
För att lyckas i rollen behöver du:
Examen inom maskinteknik eller teknisk fysik, alternativt annan ingenjörsexamen inom angränsande område.
Kommunicera obehindrat på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom:
Industriell produktion, särskilt där maskiner och processer påverkar produktens egenskaper och kvalitet.
Maskinbearbetning, så som pressning eller skärande bearbetning.
Produktionsmiljöer där det krävs att man snabbt sätter sig in i nya tekniska utmaningar.
Deltagande eller drivande av förbättringsprojekt inom produktion eller processteknik.
Nära samarbeten med andra ingenjörer och tekniker för att utveckla och effektivisera arbetsflöden.
Engelska i tal och skrift.
Om ditt nya team
Vi består av tekniker och ingenjörer som tillsammans arbetar för att utveckla produktionen och industrialisera ny teknologi inom området processteknik. Vår kultur präglas av innovation, kunskapsbyte och stark teamkänsla. Vi tror på att ge dig en tydlig introduktion och stöd, för att ge dig rätt förutsättningar att växa in i rollen och ta eget ansvar och initiativ.
Nyfiken på Sandvik Coromant i Gimo?
Gimo är en pärla i Östhammars kommun med lång kuststräcka, vacker skärgård, genuin landsbygd och pendlingsavstånd till Uppsala. Vår produktionsenhet har blivit utsedd till en av världens moderna och här jobbar cirka 1200 anställda med tillverkning av marknadsledande produkter inom skärande metallbearbetning. Utveckling finns i vårt DNA och vi är stolta över att skapa och dela med oss av banbrytande lösningar som formar framtidens tillverkning. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre omgivning för alla.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Martina Rundqvist Boman, martina.rundqvist_boman@sandvik.com
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter. Publiceringsdatum2026-02-23Facklig kontakt
Roger Jansson, Unionen, 0173-844 31
Henrik Eriksson, Akademikerföreningen, 070-304 88 29
Peter Olsson-Andrée, Ledarna, 070-222 48 55
Peter Svedin, IF Metall, 073-028 54 38
Ansvarig rekryterare: Gustaf Sjögren
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan senast 9 mars, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0085581.
För frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Sandvik Coromant
(org.nr 556234-6865)
Coromantvägen 1 (visa karta
)
747 44 GIMO Arbetsplats
Sandvik Coromant AB - Gimo Jobbnummer
9757479