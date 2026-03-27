Utvecklingschef
Vill du leda utvecklingen av system som används av miljontals resenärer - varje dag?
På Hogia Public Transport Products utvecklar vi verksamhetskritiska system för kollektivtrafik med höga krav på tillgänglighet, kvalitet och långsiktighet. Våra plattformar hanterar realtidsdata, trafikledning och resenärsinformation och når idag 90% av Sveriges resenärer. Nu söker vi en utvecklingschef som vill leda människor, stärka vår leveransförmåga och spela en nyckelroll i vår tekniska och produktmässiga transformation.
Om rollen
Som Utvecklingschef har du ett operativt helhetsansvar för att utveckla våra team, vår teknikstack och vår leveransförmåga.
Du verkar i en organisation med cirka 25 medarbetare fördelade på tre utvecklingsteam, där utvecklare och testare arbetar tillsammans med stöd av Product Owners, Tech Leads och en Scrum Master.
Ditt uppdrag är att skapa tydlighet, struktur och framdrift i en miljö med hög teknisk komplexitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Personalansvar för utvecklare och testare i ett eller flera produktteam, inklusive 1-on-1-samtal, löneprocesser, kompetensutveckling och medarbetarskap.
Driva och stödja förändringsarbete kopplat till AI-adoption, säkerhetsarbete (NIS2/ISO 27001) samt modernisering av teknikstack och arbetssätt.
Säkerställa att teamen har rätt förutsättningar att leverera med hög kvalitet, tydliga mål, rimlig arbetsbelastning och psykologisk trygghet.
Samarbeta nära Tech Leads kring tekniska prioriteringar, arkitekturbeslut och teknisk skuld.
Bidra till rekrytering och onboarding av nya medarbetare.
En central roll i förändring
Vi står inför en större transformation där du får en viktig roll:
Produktportföljen ska konsolideras och förenklas
Äldre lösningar ska moderniseras eller brytas upp
Teknikstacken ska harmoniseras för ökad effektivitet
AI som centralt fokus i allt vi gör, både operativt och strategiskt
Du rapporterar till CTO och får god möjlighet att påverka riktningen framåt, samtidigt som du är nära verksamheten och säkerställer leverans här och nu.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att leda utvecklingsteam och förstår vad som krävs för att bygga högpresterande team. Som drivs av att utveckla människor och trivs i gränslandet mellan teknik och ledarskap. Är en erfaren och trygg ledare med en naturlig förmåga att bygga förtroende, och som vill fortsätta utvecklas i en roll med stort ansvar och påverkansmöjlighet.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av personalledning inom mjukvaruutveckling
God förståelse för modern mjukvaruutveckling, agila arbetssätt och DevOps-principer
Förmåga att skapa struktur, tydlighet och engagemang
Intresse för och nyfikenhet kring AI:s påverkan på mjukvaruutveckling och arbetsmetoder
Erfarenhet av eller intresse för säkerhetsfrågor och compliance i samband med samhällskritisk infrastruktur
Erfarenhet av att driva förändring och kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på modernisering och automatisering
Som person är du:
Förtroendeingivande och kommunikativ
Lyhörd och ödmjuk, med förmåga att ta hänsyn till historik
Resultatorienterad med fokus på leverans
Bekväm i att balansera operativa och taktiska perspektiv
Vi erbjuder
Möjlighet att leda och påverka utvecklingen av samhällskritiska system som är centrala i kollektivtrafikens ekosystem
En nyckelroll i en teknisk transformation med fokus på modernisering och AI-driven utveckling
Arbeta i Stenungsund med möjlighet till distansarbete två dagar per vecka
Vara en del av Hogia-koncernen - en stabil och långsiktig arbetsgivare med många utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-03-27Så ansöker du
Låter det som en roll för dig? Välkommen med din ansökan.
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, godsterminaler, revisionsbyråer och fastighetsbolag. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den privatägda koncernen totalt 650 anställda på kontor i Sverige, Norge och Finland. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7441908-1918631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
(org.nr 556577-5680), https://jobb.hogia.se
444 47 STENUNGSUND
